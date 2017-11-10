Молодежная сборная России одолела сверстников из Армении

В отборочном поединке молодежного Евро-2019 россияне на выезде справились с командой Армении.
Ереван, «Поле Ереванской Академии футбола»
Армения (до 21) – Россия (до 21) – 1:2 (0:1)
Голы: Егиазарян 69 — Бакаев 25, Зуев 48
Армения (до 21): Авагян, Акопян (Аракелян 66), Петросян, Карташян, Амбарцумян, Вартанян (Агекян 51), Айрапетян, Егиазарян, (Маргарян 76), Аветисян, Кочарян, Саргсян.
Главный тренер: Артур Восканян.
Россия (до 21): Лещук, Лихачев, Чернов, Рассказов, Шакуро, Ланин, Жигулев, Обляков (Фомин 83), Зуев (Жемалетдинов 69), Бакаев, Мелкадзе (Чалов 65).
Главный тренер: Евгений Бушманов.
Предупреждения: Егиазарян 40, Ланин 47, Жемалетдинов 90+3.
Судья: Эдин Якупович.
В предыдущем поединке сборная России уступила Сербии.
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