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Вход на матч «Уфа» - «Урал» будет свободным, а болельщиков согреют чаем и накормят кашей

сегодня, 16:40
УфаУфа-:-УралУрал19.11.2017 в 11:30 Не начался

Как сообщает пресс-служба «Уфы», вход на матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Уралом» будет свободным, а болельщиков угостят кашей и чаем. 

«Дорогие болельщики, Футбольный клуб „Уфа“ благодарит вас за громогласную поддержку нашей команды в каждом матче и в качестве признательности, объявляет вход на матч „Уфа“ - „Урал“ - свободным!

Большой футбол, живые эмоции, а также насыщенная предматчевая программа - техника фристайла, яркий аквагрим и активные игры для самых юных болельщиков. Угостим горячим чаем и кашей! Проводите выходной на стадионе „Нефтяник“», - говорится в сообщении пресс-службы. 

Напомним, что с 8 по 11 ноября «Уфа» принимает участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017.

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 16:58
Слабый закусь в такой мороз,смотреть унылые 0-0!!! Дайте шашлыки,баб,водки и сыграйте 4-4! Вот где будет аншлаг!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:58
На следующее утро сопли ручьём, температура-38, яркие фейерверки, мушки перед глазами, ангина, скарлатина, отит, цистит, простатит! О шэт. Водяры бы лучше бесплатно налили!!!))
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:49
Черпак норма!
drug01
сегодня в 16:48
Всем пример вот это сервис!
cska1948
сегодня в 16:44
Похоже, всё идёт к тому, что скоро на наших стадионах под кашу наливать начнут лишь бы привлечь зрителя.
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