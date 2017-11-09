Вход на матч «Уфа» - «Урал» будет свободным, а болельщиков согреют чаем и накормят кашей

Как сообщает пресс-служба «Уфы», вход на матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Уралом» будет свободным, а болельщиков угостят кашей и чаем.

«Дорогие болельщики, Футбольный клуб „Уфа“ благодарит вас за громогласную поддержку нашей команды в каждом матче и в качестве признательности, объявляет вход на матч „Уфа“ - „Урал“ - свободным!

Большой футбол, живые эмоции, а также насыщенная предматчевая программа - техника фристайла, яркий аквагрим и активные игры для самых юных болельщиков. Угостим горячим чаем и кашей! Проводите выходной на стадионе „Нефтяник“», - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что с 8 по 11 ноября «Уфа» принимает участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017.

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