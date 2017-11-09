Акинфеев: «Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев доволен поддержкой, которую оказывают национальной команде ее болельщики:
«Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике. Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришёл черёд нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу».
Напомним, что россияне встретятся в товарищеском поединке со сборной Аргентины 11 ноября. Матч покажет Первый канал.
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..и не надо тут петь за "футболист играет не только за себя"..
футболист нынче играет,прежде всего за себя,за свое имя,которое спонсируют акулы пиар менеджмента,а потом только толпа.
..и не надо тут петь за "футболист играет не только за себя"..
футболист нынче играет,прежде всего за себя,за свое имя,которое спонсируют акулы пиар менеджмента,а потом только толпа.
за то что старый сайт пока не убрали
за то что старый сайт пока не убрали
Как же вы надоели со своим "новым" сайтом. Абсолютно отвратительно, вырви глаз.
И каждый раз я должен переключать обратно, на нормальный соккер
Как же вы надоели со своим "новым" сайтом. Абсолютно отвратительно, вырви глаз.
И каждый раз я должен переключать обратно, на нормальный соккер