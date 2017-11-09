Акинфеев: «Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев доволен поддержкой, которую оказывают национальной команде ее болельщики:

«Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике. Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришёл черёд нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу».

Напомним, что россияне встретятся в товарищеском поединке со сборной Аргентины 11 ноября. Матч покажет Первый канал.

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