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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
    Да
    58%
    2074
    Нет
    35%
    1246
    Затрудняюсь ответить
    6%
    226
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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2  
22:45 сегодня Фонбет 3.8 2.95 2.2 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 сегодня Фонбет 1.38 4.25 10.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2  
17:00 Матч завершен Фонбет 1.04 13 50 Логотип АрменияАрмения 4:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 3’ Фонбет 1.72 3.45 5.5 Логотип ФинляндияФинляндия 0:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5 3.9 1.67 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Фонбет 3.8 3.3 2.05 Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
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Акинфеев: «Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя»

сегодня, 19:36
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев доволен поддержкой, которую оказывают национальной команде ее болельщики:

«Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике. Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришёл черёд нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу». 

Напомним, что россияне встретятся в товарищеском поединке со сборной Аргентины 11 ноября. Матч покажет Первый канал.

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Все комментарии
No problem
сегодня в 19:58
"Нынче футбол создан для вложения левых денег,и потех для некторых особ,которым некуды девать свое бабло"......
..и не надо тут петь за "футболист играет не только за себя"..

футболист нынче играет,прежде всего за себя,за свое имя,которое спонсируют акулы пиар менеджмента,а потом только толпа.
VIC2 ответил ROMA DROGBA
сегодня в 19:52
ROMA DROGBA:
А вот соккер перестаёт быть для народа... Как же вы надоели со своим "новым" сайтом. Абсолютно отвратительно, вырви глаз. И каждый раз я должен переключать обратно, на нормальный соккер
Это они делают вид, что работают, надо ещё сказать спасибо,
за то что старый сайт пока не убрали
Суеверный
сегодня в 19:52
Верные слова, капитан. Разберитесь с Аргентиной и это точно будет праздник.
dzvinka ответил ROMA DROGBA
сегодня в 19:50
ROMA DROGBA:
А вот соккер перестаёт быть для народа... Как же вы надоели со своим "новым" сайтом. Абсолютно отвратительно, вырви глаз. И каждый раз я должен переключать обратно, на нормальный соккер
аналогично, скажу больше, день когда перестанут поддерживать этот старый вариант будет последним моим днем на этом "великолепном" портале))
dzvinka
сегодня в 19:49
такие слова говорит, а поле 2 сливов и 1 ничейки будет матом народ опять посылать?)))
VIC2
сегодня в 19:48
У футболёров ЦСКА не только с игрой плохо...
ROMA DROGBA
сегодня в 19:45
А вот соккер перестаёт быть для народа...
Как же вы надоели со своим "новым" сайтом. Абсолютно отвратительно, вырви глаз.
И каждый раз я должен переключать обратно, на нормальный соккер
Морозовский
сегодня в 19:45
Мысль правильная, Игорь! Но, увы, черёд нас, народа, ещё не пришёл. И ждать нам ещё долго.
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