Сборная России опробовала официальные мячи ЧМ-2018 на тренировке

Сборная России приступила к тренировке на стадионе «Лужники» в преддверии товарищеского поединка с Аргентиной. Футболисты используют мячи «Telstar 18», которые сослужат национальным командам службу во время матчей чемпионата мира-2018.
На занятиях присутствует президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Напомним, что встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в 16:00 по московскому времени.
Первая тренировка @TeamRussia на обновленных «Лужниках» pic.twitter.com/6CnrWvk9mx— Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2017 г.
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Мутко опробовал тоже? Вкусно наверное!
Мутко опробовал тоже? Вкусно наверное!