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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
    Да
    58%
    2074
    Нет
    35%
    1246
    Затрудняюсь ответить
    6%
    226
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Сборная России опробовала официальные мячи ЧМ-2018 на тренировке

сегодня, 12:16
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентинаЗавтра в 16:00 Не начался

Сборная России приступила к тренировке на стадионе «Лужники» в преддверии товарищеского поединка с Аргентиной. Футболисты используют мячи «Telstar 18», которые сослужат национальным командам службу во время матчей чемпионата мира-2018.

На занятиях присутствует президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Напомним, что встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в 16:00 по московскому времени.

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Все комментарии
protest70
сегодня в 12:29
Сборная России опробовала официальные мячи ЧМ-2018 на тренировке


Мутко опробовал тоже? Вкусно наверное!
Казанский
сегодня в 12:23
Только мяч не пинать.Это главное условие Мутко
Аргeнтинeц
сегодня в 12:22
Дзюба принял Мутко за своего поклонника
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:18
ИГОРЬ СКАЗАЛ ЧТО МЯЧ СЛИШКОМ КРУГЛЫЙ, СКОЛЬЗКИЙ И ЛОВИТЬ ЕГО НЕ РУЧАЕТСЯ !
sihafazatron
сегодня в 12:18
Мутко вынес мяч поиграть, щас замерзнет и скажет:"я домой, давайте мяч, в субботу поиграете"
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