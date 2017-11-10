Сборная России опробовала официальные мячи ЧМ-2018 на тренировке

Сборная России приступила к тренировке на стадионе «Лужники» в преддверии товарищеского поединка с Аргентиной. Футболисты используют мячи «Telstar 18», которые сослужат национальным командам службу во время матчей чемпионата мира-2018.

На занятиях присутствует президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Напомним, что встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в 16:00 по московскому времени.

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