Наби Кейта: «Садьо Мане стал моим старшим братом»

Полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта вспомнил о временах игры за австрийский «Ред Булл Зальцбург». Тогда гвинеец играл вместе с нынешним нападающим «Ливерпуля» Садьо Мане. Кейта признается, что Мане сыграл значительную роль в его становлении профессионального футболиста:

«Сперва я не попадал в стартовый состав и откровенно пал духом. Мне не нравилась эта ситуация. Моя дальнейшая карьера могла сложиться гораздо тяжелее. Но Садьо сказал: „Мой младший брат, будь спокоен. Твой шанс еще наступит, и тогда ты сможешь им воспользоваться на полную“. Он помогал мне во всём — с языком, с тем, как заводить друзей, с пониманием клуба и города. Конечно, он был прав. Когда меня включили в состав, я продемонстрировал свои возможности, а дальше всё пошло гораздо проще.

„Зальцбург“ сделал меня сильнее как игрока, я многому здесь научился, прежде всего тактической выучке. Садьо стал для меня важным человеком и по-прежнему им является! Он стал моим старшим братом. Ему нравится узнавать новые вещи, работать над собой, и в этом мы похожи. Он стал для меня примером».

По слухам, Кейта может присоединиться к Мане в «Ливерпуле» уже в январе.

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