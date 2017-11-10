Гюндоган уверен, что сборная Германии включит его в состав на чемпионате мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган пропустил отборочную кампанию сборной Германии, но получил вызов в команду перед товарищескими матчами. Футболист уверен, что в итоге сможет сыграть и на чемпионате мира:

«Я очень рад здесь оказаться. Элитные футболисты из одной страны встречаются в национальной команде, и для меня честь оказаться в их числе.

Мне не удалось принять участие во многих матчах, и именно поэтому возвращение в команду воспринимаю по-особенному.

Если я буду поддерживать себя в форме, то, уверен, попаду в состав команды на чемпионате мира».

Напомним, что Гюндоган из-за травмы остался без футбола на 8 месяцев и только в августе впервые вышел на поле.

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