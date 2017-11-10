Ноэл Галлахер: «Гвардиола — гре****й мессия!»

Известный британский музыкант, участник рок-группы «Oasis» Ноэл Галлахер является давним поклонником «Манчестер Сити». Вокалист в высшей степени доволен работой Хосепа Гвардиола в клубе:
«Гвардиола — гре****й мессия! Сейчас мы играем в лучший футбол, что я когда-либо видел. Наш менеджер, к тому же, самый стильный человек в футболе. Я очень горжусь».
Напомним, что в сентябре Гвардиола вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/18.
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новый трек Галлахера. ждите, скоро на эмтиви и всех радиостанциях страны. ))
новый трек Галлахера. ждите, скоро на эмтиви и всех радиостанциях страны. ))
Что за звездочки?
Автоцензура? г р ё б а н ы й
)))))))))))))))))
Что за звездочки?
Автоцензура? г р ё б а н ы й
)))))))))))))))))