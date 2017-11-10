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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2.05 3.25 3.85
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.45 4.5 7
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.27 5.5 11.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.5 3.4 2.1
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
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Ноэл Галлахер: «Гвардиола — гре****й мессия!»

сегодня, 13:44

Известный британский музыкант, участник рок-группы «Oasis» Ноэл Галлахер является давним поклонником «Манчестер Сити». Вокалист в высшей степени доволен работой Хосепа Гвардиола в клубе:

«Гвардиола — гре****й мессия! Сейчас мы играем в лучший футбол, что я когда-либо видел. Наш менеджер, к тому же, самый стильный человек в футболе. Я очень горжусь».

Напомним, что в сентябре Гвардиола вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/18.

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:19
МС силен....
cannongun
сегодня в 14:01
"Г**ный мессия"
новый трек Галлахера. ждите, скоро на эмтиви и всех радиостанциях страны. ))
Sem25
сегодня в 13:59
Раз болельщик в таком восторге, значит все правильно. Не много матчей МС видел в этом сезоне, но увиденное - то, что было в Барселоне. Контроль мяча, 30-ть передач в позиционной атаке...Гвардиола один из лучших тренеров современности, без вопросов.
protest70
сегодня в 13:48
Ноэл Галлахер: «Гвардиола — гре****й мессия!»


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