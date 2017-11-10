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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
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21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2.05 3.25 3.85
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.45 4.5 7
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.27 5.5 11.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
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Паредес: «Хочу однажды вернуться в „Рому“»

сегодня, 15:06

Общаясь с итальянскими журналистами, полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о футболистах «Ромы», директоре клуба и тренере Лучано Спаллетти, с которыми ему приходилось работать, и отметил, что однажды ему хотелось бы вернуться в «Рому»:

«Тотти — один из лучших игроков. Его карьера говорит сама за себя. Это футболист-легенда, к тому же удивительный человек, который помогал мне во всем. Желаю ему всего наилучшего на должности директора.

Де Росси научил меня никогда не сдаваться и тренироваться каждый день, выжимая из себя максимум.

Сейчас я счастлив в России, но хочу однажды вернуться в „Рому“. Здесь я провел три потрясающих года. Я очень уважаю Сабатини. Он настоящий профессионал и я был бы не против снова с ним поработать.

Спаллетти? С ним у меня никаких проблем, но когда он ушел в „Интер“, я понял, что нуждаюсь в переменах, потому что новый тренер не верил в меня так, как верил Спаллетти».

Ранее сообщалось, что в услугах Паредеса были заинтересованы «Ювентус» и «Милан», но в итоге игрок отправился в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 15:47
Интересно, что будет Передас говорить о Манчини, когда он уйдет?
obana777 ответил Footbolista
сегодня в 15:46
Footbolista:
Может аргентинские бакланы?
Думаешь успели уже обакланиться в Питере?
Московские бабушки
сегодня в 15:46
в Вагабонди больше не хочет играть.
Footbolista ответил obana777
сегодня в 15:45
obana777:
Захолодало! Аргентинские журавли стали задумываться о перелете.
Может аргентинские бакланы?
obana777
сегодня в 15:44
Захолодало! Аргентинские журавли стали задумываться о перелете.
Obdulio Varela
сегодня в 15:39
Понял лазурдас во что вляпался
time out ответил Т34
сегодня в 15:37
Т34:
Многие хотели вернуться из Зенита в разные клубы. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Молодой ты еще, Леандро, не опытный, ничего не знаешь про русские болота.
Не русские болота, а питерские.
time out
сегодня в 15:36
Хотелось бы? Твоя хотелка завязла по самые уши.
борька
сегодня в 15:34
Ты нужн Питеру!
Footbolista
сегодня в 15:33
В Китай...у них там и копия Колизея есть...
Т34
сегодня в 15:32
Многие хотели вернуться из Зенита в разные клубы. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Молодой ты еще, Леандро, не опытный, ничего не знаешь про русские болота.
RDeanW
сегодня в 15:22
оооо, началось) кришито, паредес. все леги бегут)
Аргeнтинeц
сегодня в 15:20
Паредес: «Однажды я хочу вернуться в футбол»
spartach n1
сегодня в 15:16
О как запел,плохо видно в зените кормят )
protest70 ответил Mяучело
сегодня в 15:15
Mяучело:
«Однажды я хочу вернуться в „Рому“», это как? Может однажды я Захочу вернуться в Рому? или просто я хочу вернуться в Рому?
Важнее то, как к этому отнесется сам Роман!
protest70
сегодня в 15:14
Питерский Паредес хочет уже свалить в теплые края!
Mяучело
сегодня в 15:14
«Однажды я хочу вернуться в „Рому“», это как? Может однажды я Захочу вернуться в Рому? или просто я хочу вернуться в Рому?
LOpp
сегодня в 15:09
молодец Артемка! начинает выживать аргентинцев
verek
сегодня в 15:08
Сейчас я счастлив в россии, но зимой хочу вернуться в Рому..
Igo0rek
сегодня в 15:08
Понеслась))
protest70
сегодня в 15:06
После бомжевика только в Китай
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