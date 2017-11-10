Паредес: «Хочу однажды вернуться в „Рому“»

Общаясь с итальянскими журналистами, полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о футболистах «Ромы», директоре клуба и тренере Лучано Спаллетти, с которыми ему приходилось работать, и отметил, что однажды ему хотелось бы вернуться в «Рому»:

«Тотти — один из лучших игроков. Его карьера говорит сама за себя. Это футболист-легенда, к тому же удивительный человек, который помогал мне во всем. Желаю ему всего наилучшего на должности директора.

Де Росси научил меня никогда не сдаваться и тренироваться каждый день, выжимая из себя максимум.

Сейчас я счастлив в России, но хочу однажды вернуться в „Рому“. Здесь я провел три потрясающих года. Я очень уважаю Сабатини. Он настоящий профессионал и я был бы не против снова с ним поработать.

Спаллетти? С ним у меня никаких проблем, но когда он ушел в „Интер“, я понял, что нуждаюсь в переменах, потому что новый тренер не верил в меня так, как верил Спаллетти».

Ранее сообщалось, что в услугах Паредеса были заинтересованы «Ювентус» и «Милан», но в итоге игрок отправился в Санкт-Петербург.

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