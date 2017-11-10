Фабрегас: «Венгер всегда в меня верил, я многим ему обязан»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас с теплотой вспомнил о главном тренере «Арсенала» Арсене Венгере, под чьим руководством он пережил своё становление. Фабрегас выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.

«Венгер вытащил меня из „Барсы“ в очень юном возрасте, и я сразу начал тренироваться с такими легендами, как Анри, Пирес, Виейра, Кэмпбелл... Я не всегда выступал хорошо, но тренер продолжал в меня верить. Он продал Виейра, чтобы освободить место для меня и сделал капитаном в 21 год. Я многим ему обязан».

Испанец уже не в первый раз благодарит Венгера в своих интервью.

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