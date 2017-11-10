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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2 3.25 4
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.42 4.7 7.2
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
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Приоритет Неймара — трофеи ПСЖ, а не «Золотой мяч»

сегодня, 16:35

Нападающий ПСЖ Неймар ставит коллективные успехи выше, чем индивидуальный приз под названием «Золотой мяч»:

«„Золотой мяч“ — это мечта и, определенно, моя цель.

Но это не тот трофей, о котором нужно думать день и ночь. Прежде всего необходимо думать о команде, у нас у всех остаются большие амбиции в Лиге чемпионов.

Только когда мы завоюем коллективные трофеи, можно будет думать об индивидуальных наградах».

Обладателя «Золотого мяча» 2017 года объявят 7 декабря.

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Все комментарии
ballak144
сегодня в 17:20
заголовок бредовый
RUSTY8
сегодня в 16:50
Serge Boykov
сегодня в 16:46
Конечно,они тебе такие деньги платят и чтоб ещё трофеи не выигрывать...
Шейхи будут очень злые!
Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:42
Ну да уж! Оттого он не сходится с партнерами по команде бить пенальти или не нравятся тренера и условия пребывания там и мечется от одной команды в другую все время думая не о себе а о "команде"!
Шуnя771
сегодня в 16:42
Сдается мне, что лукавит Неймар...
Судя по его поведению цель у него одна - "достать" Кавани... И получить от него... люлей!))
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