Приоритет Неймара — трофеи ПСЖ, а не «Золотой мяч»

Нападающий ПСЖ Неймар ставит коллективные успехи выше, чем индивидуальный приз под названием «Золотой мяч»:
«„Золотой мяч“ — это мечта и, определенно, моя цель.
Но это не тот трофей, о котором нужно думать день и ночь. Прежде всего необходимо думать о команде, у нас у всех остаются большие амбиции в Лиге чемпионов.
Только когда мы завоюем коллективные трофеи, можно будет думать об индивидуальных наградах».
Обладателя «Золотого мяча» 2017 года объявят 7 декабря.
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Шейхи будут очень злые!
Шейхи будут очень злые!
Судя по его поведению цель у него одна - "достать" Кавани... И получить от него... люлей!))
Судя по его поведению цель у него одна - "достать" Кавани... И получить от него... люлей!))