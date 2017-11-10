Приоритет Неймара — трофеи ПСЖ, а не «Золотой мяч»

Нападающий ПСЖ Неймар ставит коллективные успехи выше, чем индивидуальный приз под названием «Золотой мяч»:

«„Золотой мяч“ — это мечта и, определенно, моя цель.

Но это не тот трофей, о котором нужно думать день и ночь. Прежде всего необходимо думать о команде, у нас у всех остаются большие амбиции в Лиге чемпионов.

Только когда мы завоюем коллективные трофеи, можно будет думать об индивидуальных наградах».

Обладателя «Золотого мяча» 2017 года объявят 7 декабря.

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