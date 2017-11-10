Черчесов: «Против Аргентины будет правильно играть зеркально»

Рулевой сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеской встречи с аргентинцами:

«Это будет не первая игра с командой, которая сыграет определённую роль на чемпионате мира. Мы уже встречались с бельгийцами, португальцами, мексиканцами. Всё идёт своим чередом – у каждой команды свои сильные и слабые стороны. Ничего специального мы не делали. Всё в рабочем порядке. Понятно, что новый стадион, народу будет много. Но и тем лучше.

Мы изучаем аргентинцев. Практически все матчи они играли в три защитника. Будет правильно играть зеркально. Есть нюансы, которые стоит учитывать, но мы исходим не только от соперника, но и от себя.

Настроение рабочее. Ещё сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов нужно оставить в покое – сейчас мы уже не будем им мешать».

Матч состоится 11 ноября на стадионе «Лужники».

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