Керопян: «Павлюченко ждет серьезный разговор с гендиректором „Арарата“»

Вице-президент «Арарата» по информационной политике Андраник Керопян сообщил, что нападающий Роман Павлюченко будет «вызван на ковёр» к руководству. Ранее прошла информация, что Павлюченко отправился отдыхать, сославшись на травму, пока его команда готовилась к матчам ПФЛ.

«У „Арарата“ нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко. Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба».

Соглашение Павлюченко с «Араратом» действует до 30 мая следующего года. В этом сезоне Павлюченко сыграл за команду 13 матчей и забил 9 голов.

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