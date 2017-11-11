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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.1 3.7 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Керопян: «Павлюченко ждет серьезный разговор с гендиректором „Арарата“»

сегодня, 14:53

Вице-президент «Арарата» по информационной политике Андраник Керопян сообщил, что нападающий Роман Павлюченко будет «вызван на ковёр» к руководству. Ранее прошла информация, что Павлюченко отправился отдыхать, сославшись на травму, пока его команда готовилась к матчам ПФЛ.

«У „Арарата“ нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко. Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба».

Соглашение Павлюченко с «Араратом» действует до 30 мая следующего года. В этом сезоне Павлюченко сыграл за команду 13 матчей и забил 9 голов.

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Все комментарии
самуил кац 1
сегодня в 15:53
"Впечатляет" уровень нашей ПФЛ, если старый , ленивый, да еще и вечно больной рома забивает в 13 играх 9 мячей ! Он ведь последний раз нормально играл еще лет 15 назад. не меньше !
ДСА
сегодня в 15:31
Оставить без зарплаты на годик - было бы существенно.
Kuprin ответил вoлгoдoн
сегодня в 15:30
вoлгoдoн:
Сезон арбузов уж прошел,остается шиномонтаж в наказание)
На вокзале будет гостей встречать ))

Фата лист
сегодня в 15:24
Штрафанут не более, терять игрока такого уровня им нет смысла.
Vadim-SS ответил вoлгoдoн
сегодня в 15:23
вoлгoдoн:
Сезон арбузов уж прошел,остается шиномонтаж в наказание)
Зато боярышник всегда в спросе...
Robinson
сегодня в 15:20
Он и в 15 году такой трюк устраивал; когда за Кубань выступал, в Геленджике отдыхал
nikoladolgov
сегодня в 15:19
Павлик звезда ...
Депутат опять же. Иммунитет.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:15
Только разбудить перед разговором не забудьте
вoлгoдoн ответил Kuprin
сегодня в 15:15
Kuprin:
Станет Павликяном
Сезон арбузов уж прошел,остается шиномонтаж в наказание)
Остапчук 67
сегодня в 15:10
    Kuprin
    сегодня в 15:05
    Станет Павликяном
    Давуд
    сегодня в 15:04
    С Мамаевым ?
    Майкл59ru
    сегодня в 15:04
    Видимо Павлюченко прочитав последние новости о Неймаре,о том как он не захотел ехать на игру с Анже подумал, "а чем я хуже!" и свалил с тренировки. Только вот он не учёл одного момента,он далеко не Неймар и его захудалый клуб не ПСЖ. ))
    Байкал Иркутск
    сегодня в 15:02
    Павлюченко уже "трепещит"!
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 15:00
    Вице-президент «Арарата» по информационной политике Андраник Керопян.
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    Должность звучит гордо, но по сути это что-то типа пресс-секретаря.
    Любят армяне всякому шлаку присваивать гордые имена.
    В этом дешевом проекте участвует и бывший футболист.
    drug01
    сегодня в 14:54
    Нужен большой штраф
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