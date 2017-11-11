Керопян: «Павлюченко ждет серьезный разговор с гендиректором „Арарата“»

Вице-президент «Арарата» по информационной политике Андраник Керопян сообщил, что нападающий Роман Павлюченко будет «вызван на ковёр» к руководству. Ранее прошла информация, что Павлюченко отправился отдыхать, сославшись на травму, пока его команда готовилась к матчам ПФЛ.
«У „Арарата“ нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко. Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба».
Соглашение Павлюченко с «Араратом» действует до 30 мая следующего года. В этом сезоне Павлюченко сыграл за команду 13 матчей и забил 9 голов.
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Депутат опять же. Иммунитет.
Депутат опять же. Иммунитет.
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Должность звучит гордо, но по сути это что-то типа пресс-секретаря.
Любят армяне всякому шлаку присваивать гордые имена.
В этом дешевом проекте участвует и бывший футболист.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Должность звучит гордо, но по сути это что-то типа пресс-секретаря.
Любят армяне всякому шлаку присваивать гордые имена.
В этом дешевом проекте участвует и бывший футболист.