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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.1 3.7 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Организована бесплатная раздача чая перед матчем Россия - Аргентина

сегодня, 14:37
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина16:00 Не начался

Как сообщает источник, организована бесплатная раздача чая перед товарищеским матчем сборных России и Аргентины.

«На территории стадиона „Лужники“ организована бесплатная раздача чая болельщикам перед товарищеским матчем между сборными России и Аргентины по футболу. Чай разливается в специальных палатках с эмблемами Российского футбольного союза (РФС) и одного из его спонсоров», - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что сборная России может показать достойную игру в товарищеском матче с Аргентиной.

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Все комментарии
Смитерс
сегодня в 15:43
Похоже в среде ворюг и деляг считается западло быть дойной коровой для мудофурсии, раз просят не афишировать свои ресурсы и имена.
ДАША Д
сегодня в 15:35
Полстадиноа теперь будет пустым, чай на халяву дают!
Don trambon
сегодня в 15:27
ЦСКА плюс и куприн ахахах! +++
Великий Князь
сегодня в 15:27
Грандиозно, аха-ха)
cska plus ответил Kuprin
сегодня в 15:14
Kuprin:
Казанский уже по третьему кругу пошел, халявный чай от РФС большая удача для него
    Kuprin
    сегодня в 15:10
      Брулин
      сегодня в 15:05
      Россия всегда ответственно подходила к организации любого мероприятия. Респект!!!
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 15:01
      Болельщик:-"А чай то с сахарком?"
      Ответ:-"Может ты еще и заварку попросишь?!"
      mat73
      сегодня в 15:00
      - Одним чаем сыт не будешь!
      - Чай горячий лучше мяса!
      - Если мясо, нафиг чай?!
      ceret
      сегодня в 14:51
      давайте,что-нибудь по крепче
      Майкл59ru
      сегодня в 14:46
      А программки будут раздавать,где будут перечислены актёры этого замечательного спектакля)
      Василий 50
      сегодня в 14:45
      Предметом для гордости может быть только футбол.
      Don trambon
      сегодня в 14:41
      А почему соккер не назвал спонсора или этот спонсор не проспонсировал соккер, что бы его тут назвали?))0
      sir_Alex
      сегодня в 14:39
      И только??
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