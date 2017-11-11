Организована бесплатная раздача чая перед матчем Россия - Аргентина

Как сообщает источник, организована бесплатная раздача чая перед товарищеским матчем сборных России и Аргентины.

«На территории стадиона „Лужники“ организована бесплатная раздача чая болельщикам перед товарищеским матчем между сборными России и Аргентины по футболу. Чай разливается в специальных палатках с эмблемами Российского футбольного союза (РФС) и одного из его спонсоров», - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что сборная России может показать достойную игру в товарищеском матче с Аргентиной.

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