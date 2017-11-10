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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2 3.25 4
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.42 4.7 7.2
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
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14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
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Охранники московской гостиницы не пустили Дель Пьеро к Месси

сегодня, 18:12
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентинаЗавтра в 16:00 Не начался

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро с большим трудом смог навестить Лионеля Месси в одной из московских гостиниц. Охранники гостиницы долгое время не пускали именитого форварда к сборной Аргентины, пока в ситуацию не вмешался один из тренеров аргентинской команды. Он и провел Дель Пьеро к Месси.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с командой России.

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Все комментарии
Буллитт ответил MaxForCSKA
сегодня в 18:49
MaxForCSKA:
охранники просто делали свою работу, хоть папа римский придет, все равно не должны без приглашения впускать
Перед Путиным бы расступились, как пить дать.
parallels
сегодня в 18:43
наверное, зидан рассказал месси, что там где-то шныряет глушаков и просит обняться.
месси тут же забаррикадировался и выставил охрану.
Apsny
сегодня в 18:38
Порядок есть порядок, но это как-то иначе должно решаться, ведь дель Пьеро не кто абы там.
MaxForCSKA
сегодня в 18:38
охранники просто делали свою работу, хоть папа римский придет, все равно не должны без приглашения впускать
Смитерс
сегодня в 18:38
Во-первых, в России очень многим накласть на футбол и поэтому знать в лицо каждого, кто умеет пинать мяч охранник не то что не обязан, а ему просто не до этого, во-вторых, есть инструкции - не пускать посторонних.
Майкл59ru
сегодня в 18:35
И правильно. Нечего этому никому не известному итальяшке делать в номере у самого Месси. Туда доступ имеют только действительно великие люди. Даже Роналда бы стоял у двери и ждал когда соизволит выйти Великий)
ОЛЛС ответил sir-5
сегодня в 18:34
sir-5:
Точно,пацаны конкретные.Да и Пьеро жмот,вопрос -то всего ценой пару сотен евреек...
Зажал гость заморский? Тогда никаких прогулок совместных,а то ЛГБТ около помойки митинг соберут.
Foxes ответил sir-5
сегодня в 18:31
sir-5:
Это же не цирик,спящий на входе в твой офис.Практически-режимный объект. Установленный порядок:Гости без приглашения не ходят.
Так они его, даже не узнали.
sir-5 ответил Foxes
сегодня в 18:28
Foxes:
Идиоты.
Это же не цирик,спящий на входе в твой офис.Практически-режимный объект. Установленный порядок:Гости без приглашения не ходят.
FERIS
сегодня в 18:27
Пинтуриккио фэйс контроль не прошёл)
sir-5 ответил juvenale
сегодня в 18:26
juvenale:
хаха бараны
Почему? Установлен порядок,они ему следуют.Пришёл представитель "великого Мессии" и забрал гостя. А ты на улице узнаешь переодетого в цивильное Мальдини???
sir-5 ответил ОЛЛС
сегодня в 18:24
ОЛЛС:
Ребятам с Малаховки все равно,кто приехал.У них запланированный порядок и никаких рандеву.
Точно,пацаны конкретные.Да и Пьеро жмот,вопрос -то всего ценой пару сотен евреек...
ОЛЛС ответил sir-5
сегодня в 18:23
sir-5:
А чего эти услужливые мартышки так вопят??? Нам хоть ПьерО,хоть Дель Пьеро-аусвайс гони. Одет как бомж с элитного квартала Ланден-таун,ни смокинга,ни тройки хотя бы...
Ребятам с Малаховки все равно,кто приехал.У них запланированный порядок и никаких рандеву.
вoлгoдoн
сегодня в 18:22
когда все футбол смотрели охранник охранял)
juvenale ответил marvel777
сегодня в 18:22
marvel777:
для меня лично Дель Пьеро в 100 раз круче)
да + Алекс чемпион мира
juvenale
сегодня в 18:22
хаха бараны
ОЛЛС
сегодня в 18:22
Все по расписанию.
Foxes
сегодня в 18:19
Идиоты.
ДСА
сегодня в 18:18
59тельность превыше всего!
sir-5
сегодня в 18:16
А чего эти услужливые мартышки так вопят??? Нам хоть ПьерО,хоть Дель Пьеро-аусвайс гони. Одет как бомж с элитного квартала Ланден-таун,ни смокинга,ни тройки хотя бы...
loko7
сегодня в 18:15
Пришел рассказать Месси как правильно бить штрафные.
sihafazatron
сегодня в 18:14
Месси :"наверно очередной фанат"
marvel777
сегодня в 18:13
для меня лично Дель Пьеро в 100 раз круче)
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