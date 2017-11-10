Охранники московской гостиницы не пустили Дель Пьеро к Месси

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро с большим трудом смог навестить Лионеля Месси в одной из московских гостиниц. Охранники гостиницы долгое время не пускали именитого форварда к сборной Аргентины, пока в ситуацию не вмешался один из тренеров аргентинской команды. Он и провел Дель Пьеро к Месси.

«Подарок» на День рождения. Охрана отеля не пускает Дель Пьеро к Месси pic.twitter.com/8KTaklPdYz — Life | Новости (@lifenews_ru) 10 ноября 2017 г.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с командой России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте