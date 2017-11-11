Главный тренер сборной Замбии упал, демонстрируя свой уровень владения мячом

Главный тренер сборной Замбии Вендсон Ньиренда во время ничего не решающего отборочного матча ЧМ-2018 против национальной команды Камеруна продемонстрировал уверенное владение мячом, однако угодил в курьезную ситуацию.
В одном из эпизодов поединка мяч ушел в аут, однако Уэдсон укротил его, начав жонглировать «пятнистым». К несчастью для специалиста, за ним располагалась то ли скамейка, то ли бокс с водой для футболистов. Тренер на заметил преграды и, попятившись назад, не сумел устоять на ногах.
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