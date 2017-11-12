Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон

14 ноября сборная России встретится с испанцами в товарищеском матче на стадионе «Крестовский», однако было принято решение перенести тренировки команд на другое поле, чтобы поберечь газон. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко:

«На поле стадиона „Санкт-Петербург“ не тренируемся ни мы, ни испанцы. Оно не идеальное, как в „Лужниках“, но выдерживает сезон, и есть задача минимум сохранить его до следующего года. Затем уже к чемпионату мира положим новый газон.

Стадион в Петербурге прекрасный, рука у организаторов набита, „Зенит“ постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок Конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально».

Ранее сообщалось, что россияне проведут тренировку за день до игры на стадионе «Петровский». Одним из вариантов, где могут провести занятие испанцы, является стадион «Смена».

Товарищеский матч покажет Первый канал.

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