Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 90’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Закончился первый тайм Логотип ГанаГана 0:0 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.2 2.5 4.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
  • Главные новости
  • Все новости
17:00
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»34
14:10
Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»102
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу32
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино22
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов47
19:10
Швейцария и Северная Ирландия огласили стартовые составы на ответный стыковой матч0
18:54
Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»4
18:49
«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»2
18:48
Гунько: «„Спартак-2“ в неравных условиях с командами ФНЛ»5
18:40
Майкл О'Нил: «Поражение от Швейцарии используем в качестве источника мотивации»0
18:38
Асенсио грозится покинуть «Реал», если клуб купит Азара7
18:04
Два журналиста не выдержали хамства Талалаева и покинули пресс-конференцию14
17:53
Модест: «Сколько бы ты ни тренировался, всегда останешься подменой Левандовски»6
17:53
«Балтика» разгромила «Спартак-2»14
17:47
Азар назвал самого веселого одноклубника4
17:33
Буффон: «Сборной Италии нельзя считать себя середняком»1
17:19
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией15
17:14
«Барселона» зимой хочет купить Коутиньо, летом - Гризманна29
16:58
Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»0
16:52
Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»3
16:52
«Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань»6
16:47
Вентура: «Думаю, на то я и тренер, чтобы самостоятельно принимать решения»2
16:29
Азар из-за повреждения может не помочь бельгийцам в матче со сборной Японии3
16:28
«Локомотив» вспомнил о своем втором чемпионстве в РФПЛ15
16:20
Мурильо: «Я не был счастлив в „Интере“»3

Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон

сегодня, 18:16
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания14.11.2017 в 21:45 Не начался

14 ноября сборная России встретится с испанцами в товарищеском матче на стадионе «Крестовский», однако было принято решение перенести тренировки команд на другое поле, чтобы поберечь газон. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко:

«На поле стадиона „Санкт-Петербург“ не тренируемся ни мы, ни испанцы. Оно не идеальное, как в „Лужниках“, но выдерживает сезон, и есть задача минимум сохранить его до следующего года. Затем уже к чемпионату мира положим новый газон.

Стадион в Петербурге прекрасный, рука у организаторов набита, „Зенит“ постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок Конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально».

Ранее сообщалось, что россияне проведут тренировку за день до игры на стадионе «Петровский». Одним из вариантов, где могут провести занятие испанцы, является стадион «Смена».

Товарищеский матч покажет Первый канал.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»
Сегодня, 18:49 2
«Балтика» разгромила «Спартак-2»
Сегодня, 17:53 14
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией
Сегодня, 17:19 15
«Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань»
Сегодня, 16:52 6
Ценное мнение. «Худший чемпионат за 10 лет»
Сегодня, 16:05Вадим Багров в блоге Цифровое измерение8
«Авангард» и «Томь» разыграли боевую ничью
Сегодня, 15:59 2
Обсудить
Все комментарии
Казанский ответил Крейсер
сегодня в 19:23
Крейсер:
Может лучше сдать билет и остаться дома? Смех продлевает жизнь. Лучше смеяться на расстоянии, чем всю оставшуюся жизнь бесконтрольно улыбаться после посещения Крестовского.
Я,наверное,так и сделаю,ведь любить лучше на расстоянии))
Казанский
сегодня в 19:22
Чем мне нравится Крестовский,так это тем,что не новость про него,то смех и грех
Крейсер ответил Казанский
сегодня в 19:22
Казанский:
Так меня в гости зовут на Крестовский.Мне что с собой брать,чтобы выйти оттуда таким же здоровым как до него?))
Может лучше сдать билет и остаться дома?
Смех продлевает жизнь. Лучше смеяться на расстоянии, чем всю оставшуюся жизнь бесконтрольно улыбаться после посещения Крестовского.
richi ответил putnik59
сегодня в 19:21
putnik59:
а они могут?
Они лучшие из нас. Видимо, нам с вами не по пути.
Казанский ответил richi
сегодня в 19:21
richi:
Все НАША страна выдержит, даже ВАШИХ ребят из Казани.
Какая ваша страна?Ты мне объясни,почему сила в Сибири,а деньги от силы в Питере?
putnik59 ответил n272nm
сегодня в 19:20
n272nm:
В Москве он расположен. Вчера всех пришедших в Нужники накормили нечистотами до отвала. До сих пор вой в интернете стоит.
Как-то культурненько - Нужники, может просто - отхожее место?
fcspartak ответил n272nm
сегодня в 19:19
n272nm:
В Москве он расположен. Вчера всех пришедших в Нужники накормили нечистотами до отвала. До сих пор вой в интернете стоит.
Не приезжайте больше в наш прекрасный город) и проблем не будет
richi ответил Казанский
сегодня в 19:19
Казанский:
Трех распилов страна не выдержит((
Все НАША страна выдержит, даже ВАШИХ ребят из Казани.
putnik59 ответил richi
сегодня в 19:19
richi:
Свиных рыл повылазило... Вы то здесь при чем? Россия с Испанией играть будут. Парни порстараются, сыграют, как могут.
а они могут?
Казанский ответил Крейсер
сегодня в 19:19
Крейсер:
Противогаз не нужен. Аммиак ненавязчиво, но безусловно, влияет на мозг и нервную систему посетителей Крестовского. А для бомжей вообще родной запах.
Так меня в гости зовут на Крестовский.Мне что с собой брать,чтобы выйти оттуда таким же здоровым как до него?))
Крейсер ответил Казанский
сегодня в 19:18
Казанский:
Так туда помимо пакета для нужды надо еще и противогаз брать?)))Хлопотное это дело - посещение Крестовского
Противогаз не нужен.
Аммиак ненавязчиво, но безусловно, влияет на мозг и нервную систему посетителей Крестовского. А для бомжей вообще родной запах.
Казанский ответил FILL3286
сегодня в 19:17
FILL3286:
Зениту нужно еще пару тройку распилов построить,может тогда хоть тренироваться разрешать аль как???
Трех распилов страна не выдержит((
fcspartak
сегодня в 19:17
Извините испанцы, на левой половине поля сейчас бакланы кротов ловят, на правой половине работает батут
n272nm ответил fcspartak
сегодня в 19:17
fcspartak:
Самый большой нужник европы все и так знают где расположен
В Москве он расположен. Вчера всех пришедших в Нужники накормили нечистотами до отвала. До сих пор вой в интернете стоит.
richi
сегодня в 19:16
    FILL3286
    сегодня в 19:16
    Так со временем и бакланы от скуки улетят на петровича доброго старого)))
    putnik59
    сегодня в 19:14
    Во блин, газон сделали, как крышу)))) чайки питаются, но хоть "зелёные" будут спокойны))) Спорил на посадят - не посадят)))) не посадили у сокерса выиграл))) лям отслюнявте)))
    Казанский
    сегодня в 19:14
    рука у организаторов набита
    ----------------------------
    Техника для подсчетов купюр не понадобится))
    FILL3286
    сегодня в 19:14
    Даешь Гена Орлов щас что нибудь расскажет про болото??
    Klasse
    сегодня в 19:13
    Очередной позор для питира)))
    Постыдились бы испанцев на баклан-орену привозить. Лучше бы в Краснодар игру перенесли, если уж так хотят где то на периферии сыграть.
    Казанский ответил Крейсер
    сегодня в 19:12
    Крейсер:
    Там превышение нормы по аммиаку после каждого матча поднимается.
    Так туда помимо пакета для нужды надо еще и противогаз брать?)))Хлопотное это дело - посещение Крестовского
    FILL3286
    сегодня в 19:12
    Зениту нужно еще пару тройку распилов построить,может тогда хоть тренироваться разрешать аль как???
    Tommy Lee
    сегодня в 19:12
    Мутко, эти якобы аншлаги улучшают газон что ли, ты чего с темы то соскочил. А вообще - это позор.
    Гус Пойет
    сегодня в 19:11
    рука у организаторов набита

    Кто бы сомневался
    richi ответил FILL3286
    сегодня в 19:11
    FILL3286:
    И зачем они там затеяли игру? Если даже потренироваться не дают! Ох и стыдно) Все ровно после игры скажут,что трава плохая и снова выделят 10 млр и буду менять два месяца!! АХХАХАХАХА
      Крейсер ответил Казанский
      сегодня в 19:10
      Казанский:
      А в нужниках Крестовского появилась канализация или по нужде в пакетик ходят по привычке?))
      Там превышение нормы по аммиаку после каждого матча поднимается.
      Казанский ответил n272nm
      сегодня в 19:10
      n272nm:
      Съезди, проверь. Тебя давно там ждут. В качестве пакетика :))))
      Ты мне расскажи или дома сидишь,как завещал СБГ-фанам Широков?))
      lobsterdam
      сегодня в 19:10
      зачем вообще на нем играть? может лучше устроить там музей ЧМ-2018 и водить туда экскурсии (в белых тапочках, чтобы не испортить газон).
      fcspartak ответил n272nm
      сегодня в 19:10
      n272nm:
      Стыдно - это за Нужники, где разворовали кучу бабок и не смогли нормально провести матч. Люди до сих пор плюются. Вот это Стыдно, да!
      Самый большой нужник европы все и так знают где расположен
      FILL3286 ответил Крейсер
      сегодня в 19:09
      Крейсер:
      Везде газон выдерживает, и тренировки, и матчи, а на этом питерском недоразумении вечно какие-то проблемы. Газон и стадион полностью соответствуют команде - дорогое ничто.
      Это мудко с Фурсенко кашу замутили)))
      После матча у лешки миллера будут лярды выпрашивать)))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100