Бакайоко: «Я не хуже Рабьо, Канте, Матюиди и Толиссо. Хочу сыграть на ЧМ»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко остался за бортом сборной Франции, но не унывает, рассчитывая, что Дидье Дешам включит его в состав на чемпионате мира:

«Я разочарован, но верю в этот чемпионат мира. Это моя цель. Я играю в большом клубе, так что, думаю, это может сработать на меня.

Считаю, что Рабьо, Канте, Матюиди и Толиссо не лучше меня. Я уважаю решение тренера и уважаю игроков, оказавшихся в сборной. Они талантливые, а с некоторыми я дружу. Я горжусь тем, что их вызвали, но хочу быть рядом с ними. Но я не хуже».

Нападающий «Реала» Карим Бензема, напротив, отчаялся, и считает, что при Дешаме в сборную Франции он попасть не сможет.

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