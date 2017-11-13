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Бакайоко: «Я не хуже Рабьо, Канте, Матюиди и Толиссо. Хочу сыграть на ЧМ»

сегодня, 13:36

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко остался за бортом сборной Франции, но не унывает, рассчитывая, что Дидье Дешам включит его в состав на чемпионате мира:

«Я разочарован, но верю в этот чемпионат мира. Это моя цель. Я играю в большом клубе, так что, думаю, это может сработать на меня.

Считаю, что Рабьо, Канте, Матюиди и Толиссо не лучше меня. Я уважаю решение тренера и уважаю игроков, оказавшихся в сборной. Они талантливые, а с некоторыми я дружу. Я горжусь тем, что их вызвали, но хочу быть рядом с ними. Но я не хуже».

Нападающий «Реала» Карим Бензема, напротив, отчаялся, и считает, что при Дешаме в сборную Франции он попасть не сможет.

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Все комментарии
Евгений Лившиц
сегодня в 15:00
Он же травмированный вроде. 10 ноября англичане писали. Вот и не взяли его в сборную....
Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 14:12
Про погба и вовсе молчит , понимает что шансов мало у него
ROMA DROGBA
сегодня в 13:44
Пока косячит много...
Но молодой, может еще подтянется. Во всяком случае, лично я не жалею, что он пришел на замену Матичу
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