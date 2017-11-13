Бышовец: «Проблема сборной России в психологии»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение сборной России от Аргентины (0:1) в товарищеском матче.

«Проблема у нас в психологии, в строгом исполнении дисциплины и плана на игру, а места творчеству не нашлось. Собственно говоря, кроме Акинфеева, у нас и не было лидеров, которые бы могли перевести игру в нужный темп и найти контригру. Игра ведь строится не столько на скорости и объеме, сколько на интеллекте, понимании и смысле. Понятно, что и техническое исполнение важно, но команда, мне кажется, вышла и психологически была закрепощена, отсюда и количество брака, нереализованных моментов и вынужденных ошибок.

Ну и, конечно, не сыгрались еще. По инерции играли с превосходством, как во внутреннем чемпионате, в то время как необходимо было выстроить и психологически подготовить команду. Поражение – не самое страшное, ведь это Аргентина. Ну а если говорить об Испании, то мы против них играли и в лучшем составе, может быть даже, в идеальном, когда у нас были на ходу и ЦСКА, и „Зенит“ – базовые клубы на тот момент. В итоге мы им крупно проигрывали».

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