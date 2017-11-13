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Мостовой: «В этой сборной есть добротные игроки, но новым Аршавиным никто не станет»

сегодня, 20:39

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил нынешний уровень местных сборников и отметил, что никто из них не сможет стать футболистом уровня Андрея Аршавина лучших лет.

«У нас хватает добротных футболистов. Не понимаю высказываний о том, что Россия – нефутбольная страна. Капелло, помните, любил говорить, что в России нет игроков. Но однако ж дон Фабио согласился тренировать нашу сборную с зарплатой в семь миллионов евро... (смеется). Меня это очень удивляло. И таких примеров в нашей истории было предостаточно.

Однако новым Аршавиным никто не станет. Никогда не скрывал, что он был лучшим игроком в России этого поколения. Подчеркиваю – этого! А не нашего.

Что касается сравнения с поколением 90-х, то это просто некорректно. У каждого есть свои плюсы и свои минусы. Разные времена. Нападающего уровня Колыванова я сейчас в сборной не вижу. Как он играл в Италии, какие голы забивал – это что-то! Но сравнивать все равно тяжело. Я всегда поддерживал Смолова, а сейчас и Кокорина. И если они уехали бы в Европу и начали там забивать, появился бы повод для каких-то параллелей».

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Все комментарии
starche
сегодня в 21:06
Всё правильно сказал.
dargo
сегодня в 21:03
и этого и вашего
Ваня лучший
сегодня в 20:52
Он хотел сказать, что "равных Мостовому нет", но поскромничал.
ziborock ответил зенит юрист
сегодня в 20:52
зенит юрист:
аршавин и сейчас в сборной с кержаком больше бы пользы принесли чем остальные
А уж не после ли игр Кержа за сборную на Евро - 2012 появился крылатый глагол «to Kerzhakov») Ну и о пользе Аршавина мы знаем не по наслышке - когда он за пределами поля, наши даже вдесятером забивают!)
cska1948
сегодня в 20:51
Платили бы Мостовому, в свое время, в СпаМе столько, сколько получают Кокорин и Смолов, то он бы тоже сто раз подумал, ехать в Европу или нет.
cska1948
сегодня в 20:47
За семь миллионов евро Капелло возьмётся тренировать сборную Бразилии по хоккею!
Дмитрий Роганов
сегодня в 20:43
да,к сожалению,и мостовым тоже,это без сарказма
зенит юрист
сегодня в 20:42
аршавин и сейчас в сборной с кержаком больше бы пользы принесли чем остальные
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