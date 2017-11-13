Черчесов: «Денисов? Лучше поговорю о тех, кто готовится к завтрашней игре»

Наставник сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем с Испанией не стал отвечать на вопрос, стоит ли ожидать в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова:

«Мы готовимся к завтрашней игре и готовятся те футболисты, которые у нас есть. Я с удовольствием поговорю о них, а не о тех, кого здесь нет».

Ответим, что Черчесова регулярно спрашивают о том, почему он не доверяет 33-летнему футболисту и ни разу не вызвал его в сборную.

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