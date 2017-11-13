Дзагоев: «Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что россиянам необходимо найти слабые места сборной Испании, чтобы рассчитывать на положительный исход товарищеского поединка:

«В принципе с испанцами будет тяжело, все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что испанцы „сажают“ на контроль мяча. Но у них будут слабые места, этим надо будет воспользоваться.

Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать.

В сборной Испании нравится Иско, но его не будет».

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