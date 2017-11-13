Бубнов: «В сборной Смолов часто остаётся без мяча и ничего не может сделать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру нападающего Федора Смолова в сборной России.

«В „Краснодаре“ на Смолова играет практически вся команда. Там пытаются постоянно вывести Смолова на удар, а в сборной России таких креативных игроков нет. Плюс Черчесов в сборной России использует фланги, но и там ничего особо не получается. Поэтому Смолов часто остаётся без мяча и ничего не может сделать. Но стоит отметить также более высокий уровень защитников в матчах сборных».

В своем последнем матче Россия уступила Аргентине (0:1), а Смолов провел на поле весь матч.

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