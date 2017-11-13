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Бубнов: «В сборной Смолов часто остаётся без мяча и ничего не может сделать»

сегодня, 20:32

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру нападающего Федора Смолова в сборной России.

«В „Краснодаре“ на Смолова играет практически вся команда. Там пытаются постоянно вывести Смолова на удар, а в сборной России таких креативных игроков нет. Плюс Черчесов в сборной России использует фланги, но и там ничего особо не получается. Поэтому Смолов часто остаётся без мяча и ничего не может сделать. Но стоит отметить также более высокий уровень защитников в матчах сборных».

В своем последнем матче Россия уступила Аргентине (0:1), а Смолов провел на поле весь матч.

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Все комментарии
Saang
сегодня в 20:51
Не можешь - иди в туалет...
Алексей Коротеев
сегодня в 20:45
Он и с мячом ничего не может сделать ! Какая там Боруссия , мама дорогая !!!! ))))
зенит юрист
сегодня в 20:44
бубнов прозрел !!!!
cska1948
сегодня в 20:42
"...Но стоит отметить также более высокий уровень защитников в матчах сборных».
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Не только защитников, а команд в целом. Если в игре с Аргентиной наша команда владела мячом менее 30% игрового времени, то о каком снабжении мячами Смолова можно говорить?
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