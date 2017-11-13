Бубнов: «Сборная России топчется на месте»

Футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

«Наши не прессинговали активно, они встречали соперника только на своей половине поля. В этом смысле сыграли организованно, грубых ошибок не было. Да, припарковали автобус, но как будто мы раньше видели от нашей команды качественный контроль мяча. Нужно контролировать мяч всегда, вырабатывать этот стиль. У нас же с этим огромные проблемы, а средняя линия постоянно ротируется. Это только усугубляет ситуацию. По большому счету сборная топчется на месте, серьезного прогресса я не вижу.

С 15 по 30 минуту, например, мы владели мячом 12 процентов – это, конечно, кошмар. Маскерано совершил под 200 ТТД, после матча говорит: „Отличный стадион, комфортный соперник“. Конечно, ему было комфортно, ведь наша команда не оказала никакого давления. Думаю, что такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой.

Мы уступили в борьбе, ни разу не пробили после ударов по флангам. Во время эфира мы посмотрели график, который говорит, что сборная России была нулевой на флангах в этом матче. Аргентинцы сыграли достаточно организованно, изучили соперника. Плюс они включались после потерь сразу в отбор и вынуждали наших безадресно выносить мяч».

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