Бубнов: «Сборная России топчется на месте»

Футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).
«Наши не прессинговали активно, они встречали соперника только на своей половине поля. В этом смысле сыграли организованно, грубых ошибок не было. Да, припарковали автобус, но как будто мы раньше видели от нашей команды качественный контроль мяча. Нужно контролировать мяч всегда, вырабатывать этот стиль. У нас же с этим огромные проблемы, а средняя линия постоянно ротируется. Это только усугубляет ситуацию. По большому счету сборная топчется на месте, серьезного прогресса я не вижу.
С 15 по 30 минуту, например, мы владели мячом 12 процентов – это, конечно, кошмар. Маскерано совершил под 200 ТТД, после матча говорит: „Отличный стадион, комфортный соперник“. Конечно, ему было комфортно, ведь наша команда не оказала никакого давления. Думаю, что такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой.
Мы уступили в борьбе, ни разу не пробили после ударов по флангам. Во время эфира мы посмотрели график, который говорит, что сборная России была нулевой на флангах в этом матче. Аргентинцы сыграли достаточно организованно, изучили соперника. Плюс они включались после потерь сразу в отбор и вынуждали наших безадресно выносить мяч».
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Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!!!
........(Ю.Визбор)
Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!!!
........(Ю.Визбор)
От себя добавлю, что по после матчевому свисту, мы впереди планеты всей.
От себя добавлю, что по после матчевому свисту, мы впереди планеты всей.
Иногда перебирает, иногда семенит... ногами...
Иногда перебирает, иногда семенит... ногами...