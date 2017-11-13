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Бубнов: «Сборная России топчется на месте»

сегодня, 17:34
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

«Наши не прессинговали активно, они встречали соперника только на своей половине поля. В этом смысле сыграли организованно, грубых ошибок не было. Да, припарковали автобус, но как будто мы раньше видели от нашей команды качественный контроль мяча. Нужно контролировать мяч всегда, вырабатывать этот стиль. У нас же с этим огромные проблемы, а средняя линия постоянно ротируется. Это только усугубляет ситуацию. По большому счету сборная топчется на месте, серьезного прогресса я не вижу. 

С 15 по 30 минуту, например, мы владели мячом 12 процентов – это, конечно, кошмар. Маскерано совершил под 200 ТТД, после матча говорит: „Отличный стадион, комфортный соперник“. Конечно, ему было комфортно, ведь наша команда не оказала никакого давления. Думаю, что такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой.

Мы уступили в борьбе, ни разу не пробили после ударов по флангам. Во время эфира мы посмотрели график, который говорит, что сборная России была нулевой на флангах в этом матче. Аргентинцы сыграли достаточно организованно, изучили соперника. Плюс они включались после потерь сразу в отбор и вынуждали наших безадресно выносить мяч».

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Все комментарии
Смитерс
сегодня в 18:03
Бубен просто не всё знает. Вот фурсетка как-то будучи в должности заявил, что эта недосборная выиграет домашний чемп мира. Сейчас готовит линию атаки. Сопливую.
Знатог ответил cska plus
сегодня в 17:59
cska plus:
Согласен со всеми кто критикует усатого.
Усатого критиковать нельзя, Усатый велик, да здравствует товарищ Усатый, ура товарищи!
RDeanW
сегодня в 17:55
тут как бы слово "топчется" намекает, из-за кого это. только обрадовались, что коней в сборной меньше стало, а нам еще и засланца из бразилии подсунули, который 100% игр за страну провалил
cska plus
сегодня в 17:53
Согласен со всеми кто критикует усатого.
Leha-ha50
сегодня в 17:52
Три нападающих, а пас им отдать нормальный некому. Лучше бы полузащиту насытил, а в нападении Смолова оставил.
Leha-ha50
сегодня в 17:49
Зато мы делаем ракеты,
Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!!!
........(Ю.Визбор)
шацк
сегодня в 17:48
Так уже года 2-3 на месте стоим... и будем стоять, пока не снимут мутного руководителя футбола!
vka1970
сегодня в 17:39
Не вижу в чём Александр не прав.
От себя добавлю, что по после матчевому свисту, мы впереди планеты всей.
Шуnя771
сегодня в 17:37
Бубнов: «Сборная России топчется на месте»

Иногда перебирает, иногда семенит... ногами...
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