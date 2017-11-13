Дмитрий Черышев: «Сборной России будет очень сложно противостоять испанцам»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказал мнение о предстоящей игре национальной команды России против сборной Испании.

«Я посмотрел матч с Коста-Рикой и могу сказать, что наслаждался игрой. Любо-дорого было наблюдать за тем, как играют ребята. Они смотрятся очень органично, каждый футболист находится в движении, и это главный критерий сборной Испании. Второй момент – они постоянно ищут щели в обороне, куда можно нырнуть, все время подстраиваются под партнера. Нашим будет очень трудно что-либо им противопоставить.

Нужно немного жесткости в отборе, не упустить своего оппонента и стараться играть на встречных курсах. В игре с Коста-Рикой при потере мяча они сразу же накрывали футболиста соперника с мячом. Выйти из прессинга будет очень тяжело».

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