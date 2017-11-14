Фил Невилл: «Ансворт должен получить возможность дальше тренировать „Эвертон“»

Бывший футболист сборной Англии Фил Невилл считает, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Ансворт должен получить возможность и дальше тренировать команду, несмотря на неудачное начало.



«Мне кажется, что Ансворт должен получить возможность дальше тренировать „Эвертон“. Он знает клуб изнутри, он тренировал молодежку и подарил основной команде так много талантливых молодых игроков. Я знаю, что под его руководством состоялось только четыре игры, но очень надеюсь, что он и дальше продолжить руководить командой».



Напомним, что в прошлом месяце Дэвид Ансворт сменил на посту главного тренера «Эвертона» Рональда Кумана.

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