Фил Невилл: «Ансворт должен получить возможность дальше тренировать „Эвертон“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.5 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 5
11:38
На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов13
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»28
04:11
Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»59
01:36
Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии123
12:10
Моуриньо желает видеть Сауля в МЮ2
11:48
Димидко: «„СКА-Хабаровск“ даст серьезный бой ЦСКА»6
11:38
Нигматуллин: «Вместе с Буффоном уходит целая сборная Италии, которая не ровня ему»4
11:29
Райола: «Я бы лично доставил Ибрагимовича в расположение сборной Швеции»8
11:27
«Краснодар» поздравил Гранквиста и Классона с завоеванием путевки на ЧМ-187
11:17
Макаров может выйти на поле в матче против «СКА-Хабаровска»5
11:09
Ойарзабаль может перебраться в «Вест Хэм»0
11:06
Рамос - Буффону: «Мир будет скучать по тебе»5
10:53
Барцальи: «Это огромное разочарование для всего итальянского народа»4
10:48
Феллаини может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»0
10:36
Бен Арфа сегодня предстанет перед юридическим комитетом Лиги 11
10:23
Бубнов: «России по силам сыграть 20 минут в темпе испанцев, но потом игроки могут умереть»22
10:12
«Атлетико» предложит контракт Озилу2
09:51
Игроки сборной Швеции побрили налысо Гранквиста11
09:35
Мутко: «Мы движемся вперёд, команда потихоньку формируется»19
09:24
Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси добавилась Италия»22
09:16
Мутко: «У меня хорошие ожидания от матча с Испанией»15
09:08
Кабмин внесет законопроект о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-20185
08:58
Уилкшир: «„Динамо“ - команда моего сердца навсегда!»9
08:48
Игроки сборной России присоединились к кампании по борьбе с диабетом9

Фил Невилл: «Ансворт должен получить возможность дальше тренировать „Эвертон“»

сегодня, 12:13

Бывший футболист сборной Англии Фил Невилл считает, что главный тренер «Эвертона» Дэвид Ансворт должен получить возможность и дальше тренировать команду, несмотря на неудачное начало. 

«Мне кажется, что Ансворт должен получить возможность дальше тренировать „Эвертон“. Он знает клуб изнутри, он тренировал молодежку и подарил основной команде так много талантливых молодых игроков. Я знаю, что под его руководством состоялось только четыре игры, но очень надеюсь, что он и дальше продолжить руководить командой». 

Напомним, что в прошлом месяце Дэвид Ансворт сменил на посту главного тренера «Эвертона» Рональда Кумана

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Райола: «Я бы лично доставил Ибрагимовича в расположение сборной Швеции»
Сегодня, 11:29 8
Барцальи: «Это огромное разочарование для всего итальянского народа»
Сегодня, 10:53 4
Уилкшир: «„Динамо“ - команда моего сердца навсегда!»
Сегодня, 08:58 9
Линекер: «Без сборной Италии чемпионат мира будет уже не тот»
Сегодня, 01:22 27
Роберто Мартинес ответил на критику Де Брюйне
Сегодня, 00:07 2
Ширер: «Дринкуотера больше не следует вызывать в сборную Англии»
Вчера, 23:49 6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100