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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.5 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Райола: «Я бы лично доставил Ибрагимовича в расположение сборной Швеции»

сегодня, 11:29

Мино Райола, агент шведского нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, пока не знает, вернется ли его клиент в сборную Швеции, которая накануне добыла путевку на чемпионат мира.

«Я не могу говорить от имени Златана, откажется ли он, если его попросят вернуться. Но если бы это зависело от меня, то я бы лично его доставил в расположение сборной Швеции».

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Все комментарии
street-steal67 ответил deniskaaa
сегодня в 12:14
deniskaaa:
Будет несправедливо, если он вернется в сборную. За выход на чемпионат потели ребята, бились, а тут появится Ибра на готовенькое.
Не забывай ,что Ибра усилит игру команды. А вопрос справедливо или нет, пускай решают в Швеции))
Vladimir32
сегодня в 12:10
Ибра- чудила на букву "м". Не нужен он шведам. Не заслужил он играть на ЧМ.
Barcamilan
сегодня в 11:52
надеюсь у ибры мозги есть и сыграет на ЧМ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:47
НЕ НУЖЕН
deniskaaa
сегодня в 11:44
Будет несправедливо, если он вернется в сборную. За выход на чемпионат потели ребята, бились, а тут появится Ибра на готовенькое.
neomessi
сегодня в 11:35
Надо Федя, надо!
Было классно смотреть на него в ЧМ еще раз.
denmig
сегодня в 11:35
Пусть только в Россию заедет! - его сразу нарядом полиции доставят куда нужно!
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