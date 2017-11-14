Райола: «Я бы лично доставил Ибрагимовича в расположение сборной Швеции»

Мино Райола, агент шведского нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, пока не знает, вернется ли его клиент в сборную Швеции, которая накануне добыла путевку на чемпионат мира.

«Я не могу говорить от имени Златана, откажется ли он, если его попросят вернуться. Но если бы это зависело от меня, то я бы лично его доставил в расположение сборной Швеции».

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