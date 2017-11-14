Нигматуллин: «Вместе с Буффоном уходит целая сборная Италии, которая не ровня ему»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал завершение карьеры в сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

«Мы вчера рыдали у телевизоров и болели лично за Буффона. Респект ему за такую карьеру. Он 20 лет проиграл на высоком уровне. Буффон – это пример профессионализма по отношению к делу и болельщикам. Во всех отношениях он является идолом современного футболиста. Буффон заслужил попасть на чемпионат мира, а вот сборная Италии – нет.

Вместе с Буффоном уходит целая сборная Италии, которая не ровня своему вратарю. К сожалению, нынешнее поколение сборной Италии – слабейшее. Против Швеции играли беззубо и примитивно. За два матча не создали практически ни одного момента. Всё получилось по-спортивному справедливо. Я болел за Италию, но, к сожалению, она и Буффон не приедут.

Будем надеяться, что Джанлуиджи Буффон приедет в Москву в качестве зрителя. Но мне сложно представить, чтобы он на такое согласился. Это обидно — смотреть с трибуны на турнир, в котором ты мог играть».

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