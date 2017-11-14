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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.6 3.25 2.75
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Гамула: «Я верю в атаку сборной России, парочку мячей наши ребята обязательно забьют»

сегодня, 13:16
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал предстоящую товарищескую встречу сборных России и Испании.

«Меня не впечатлило нападение нашей сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдёт для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда ещё Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесёт пользу.

Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением».

Напомним, что сборная России определилась, в какой форме сыграет в товарищеском матче против Испании.

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Все комментарии
Spartak_Rulit
сегодня в 13:45
атака Сборной России? да хватит уже, даже распиаренный смолов за 30 млн не способен на поле ничего показать)
benderivan
сегодня в 13:39
да я думаю штук 5 наши испанцам отгрузят
павел2112
сегодня в 13:39
На чемпионате мира может парочку и забьют. И займут почетное 3 место в группе. Это 100%
Навзир
сегодня в 13:34
Ха ха ха, пока я писал меня опередили.))))
Ювентиец
сегодня в 13:32
Хочется сказать: "дядя Игорь, то, что ты курил - не табак...."
Навзир
сегодня в 13:32
Если только Васин в свои ворота.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 13:32
Возможно дадут им парочку забить после того как сами Испанцы насытятся забив сб России пару десятков мячей так сказать!
борька
сегодня в 13:31
Штук шесть в свои ворота!
tims
сегодня в 13:30
Гамула: «Я верю в атаку сборной России, парочку мячей наши ребята обязательно забьют». Себе. ВасинД постарается. Кокорин ему поможет...
RUSTY8
сегодня в 13:30
де хеа придется ну очень постараться, и включить лютую версию "Бартеза", чтобы от Дзюбы/Смолова/Кокорина 2 мяча пропустить
КЭТиК
сегодня в 13:30
Вся надежда на автоголы.
sihafazatron
сегодня в 13:28
В свои ворота могут парочку забить)
LOpp
сегодня в 13:28
Гамула: «Я верю в атаку сборной России, парочку мячей наши ребята обязательно забьют»

Россия-Испания 0:2
16 мин - Васин (автогол), 73 мин - Васин (автогол)
311
сегодня в 13:25
Это как Мутко договорится!)
Owl Fake
сегодня в 13:24
Нужен обыск. Этот парень явно что-то дома хранит..
Caniggia
сегодня в 13:22
Прикольный малый этот Гамула.
Kurtd
сегодня в 13:21
Мдаааа...
Ну пусть попробуют. Де Хеа таких "классных" форвардов в Англии за матч пачками съедает.
Дзюба в сборной? Это уже не сборная, это цирк. Что там делать Артёму? Он не забивает полгода. Он уже не нападающий. И даже не футболист.
swed
сегодня в 13:20
Уважаемый, Гамула ! Не могли бы вы очертить временные рамки по поводу забитых мячей ?
Хотелось бы знать, за сколько лет они забьют пару голов? 2-3 года ? Нужна конкретика.
Заранее спасибо !
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