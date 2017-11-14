Гамула: «Я верю в атаку сборной России, парочку мячей наши ребята обязательно забьют»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал предстоящую товарищескую встречу сборных России и Испании.
«Меня не впечатлило нападение нашей сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдёт для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда ещё Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесёт пользу.
Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением».
Напомним, что сборная России определилась, в какой форме сыграет в товарищеском матче против Испании.
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Россия-Испания 0:2
16 мин - Васин (автогол), 73 мин - Васин (автогол)
Россия-Испания 0:2
16 мин - Васин (автогол), 73 мин - Васин (автогол)
Ну пусть попробуют. Де Хеа таких "классных" форвардов в Англии за матч пачками съедает.
Дзюба в сборной? Это уже не сборная, это цирк. Что там делать Артёму? Он не забивает полгода. Он уже не нападающий. И даже не футболист.
Ну пусть попробуют. Де Хеа таких "классных" форвардов в Англии за матч пачками съедает.
Дзюба в сборной? Это уже не сборная, это цирк. Что там делать Артёму? Он не забивает полгода. Он уже не нападающий. И даже не футболист.
Хотелось бы знать, за сколько лет они забьют пару голов? 2-3 года ? Нужна конкретика.
Заранее спасибо !
Хотелось бы знать, за сколько лет они забьют пару голов? 2-3 года ? Нужна конкретика.
Заранее спасибо !