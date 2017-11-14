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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
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19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
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22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
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22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
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Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»

сегодня, 10:32
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями накануне товарищеского матча между сборными России и Испании. 

“После Аргентины рознятся комментарии, потому что вроде всего 1:0 проиграли, ничего страшного. Но при этом сборная Аргентина еле попала на чемпионат мира. Если бы не один гениальный игрок, они бы и не вышли. Скорее всего они бы и нас не обыграли без Месси. Но мы по тактическим показателям сыграли одну из худших игр. Аргентина могла и три гола нам забить, если бы не Акинфеев. Но при этом мы сможем сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной. Сможем не проиграть. Плюс непонятно, в каком составе выйдет Испания. У них и Иско травму получил, и наверняка резерв шанс получит. Но и у нас будут изменения, скорее всего.

Почему мы плохо держали мяч с Аргентиной? Мы действительно много бегали без мяча, хотя при этом у нас три нападающих было. Но мы ничего не создали. Испания, которая всех побеждала несколько лет назад, вообще без нападающих играла. Но при этом по три гола всем отгружала. Аргентинцы хорошо держали мяч, у них класс очень высокий. Но с Испанией сыграем лучше. При этом надо понимать, что это товарищеские матчи. Главное, будет на чемпионате мира. Всё начнётся за две недели до начала турнира. Никаких панических настроений быть не должно".

Ранее президент РФС Виталий Мутко также поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Испании, который пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург».

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Все комментарии
шацк
сегодня в 10:46
Я конечно, как настоящий болельщик, верю в победу нашей сборной в каждом матче. Но надо быть объективными - ну не будет играть наша сборная пока в ее руководстве Мутко со своей бандой и никакущий Черчесов!
drug01
сегодня в 10:41
Зачем эти сладостные предкушения
Maks 9
сегодня в 10:35
Я больше соглашусь с Бубновым, лучше мы не сыграем, будет намного тяжелее
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