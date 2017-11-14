У стадиона «Реймса» появится памятник Раймону Копа

Мэрия французского города Рейиса решила установить памятник легендарному футболисту местного клуба Раймону Копа. Скульптура размером в человеческий рост будет установлена у стадиона «Реймса». Средства на памятник планируется собрать при помощи добровольных пожертвований, которые начнут поступать с начала следующего года.

Четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Испании, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов, бронзовый призер чемпионата мира 1958 года, обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы 1958 года Раймон Копа умер в марте на 86-м году жизни.

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