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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3 2.85 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 61’ Логотип Южная КореяЮжная Корея 0:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 44’ Логотип КитайКитай 0:1 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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У стадиона «Реймса» появится памятник Раймону Копа

сегодня, 14:56

Мэрия французского города Рейиса решила установить памятник легендарному футболисту местного клуба Раймону Копа. Скульптура размером в человеческий рост будет установлена у стадиона «Реймса». Средства на памятник планируется собрать при помощи добровольных пожертвований, которые начнут поступать с начала следующего года. 

Четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Испании, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов, бронзовый призер чемпионата мира 1958 года, обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы 1958 года Раймон Копа умер в марте на 86-м году жизни.

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