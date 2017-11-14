Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике

Сборная Швеции на время чемпионата мира будет базироваться в Геленджике.

В качестве места базирования выбран пятизвездочный отель «Кемпински Геленджик». В гостинице имеется спа-салон, тренажерный зал, бассейны и 370 номеров (33 люкса).

«Мы с коллегами посещали это место четыре раза. Выбрали именно этот отель, потому что неподалеку тренировочная база и аэропорт. Кроме того, сам по себе отель очень высокого уровня», — сообщил директор национальной команды Ларс Рихт.

В Геленджике на время мундиаля поселится также команда Исландии.

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