Роналду - игрок года по версии Goal

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии интернет-издания Goal. Вторым стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Третий - хавбек «Реала» Лука Модрич. В первую пятерку также вошли Лионель Месси («Барселона») и Серхио Рамос («Реал»).

Корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру ежегодно выбирают 50 лучших футболистов. После чего формируется список «Goal 50».

Отметим, что четырехкратным обладателем этой премии является Месси.

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