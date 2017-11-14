Роналду - игрок года по версии Goal

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
15:20
Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию30
14:27
Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»44
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 43
11:38
На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов37
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»49
16:45
Нигматуллин: «Сборная Италии сейчас - команда средних игроков»0
16:38
Алейш Видаль согласился на переход в «Рому»0
16:28
Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая2
16:20
Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»8
16:12
Матч Аргентина - Нигерия посетит до 26 тыс. болельщиков3
16:03
Нигматуллин: «На данный момент сборная России не готова обыграть Испанию»4
15:55
Роналду и Хакими возобновили тренировки с «Реалом»1
15:52
Южная Корея сыграла вничью со сборной Сербии в товарищеском матче0
15:43
Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак», а также другие назначения на 17-й тур РФПЛ14
15:34
Киммих во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Баварии»3
15:06
Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом «Спартака»14
15:03
Зобнин: «Жду с нетерпением, когда выйду на поле»3
14:56
У стадиона «Реймса» появится памятник Раймону Копа0
14:45
Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике9
14:35
Вентура угрожал уйти в отставку после первого матча против Швеции10
14:17
Дзаккардо: «Потерял дар речи из-за того, что Италия не прошла на ЧМ-18»6
14:03
«Шальке-04» может приобрести Камарасу2
13:51
Руй Патрисиу - приоритетная цель «Наполи»1
13:42
Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»21
13:40
Участие Карвахаля в матче с «Атлетико» практически исключено2

Роналду - игрок года по версии Goal

сегодня, 16:09

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии интернет-издания Goal. Вторым стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Третий - хавбек «Реала» Лука Модрич. В первую пятерку также вошли Лионель Месси («Барселона») и Серхио Рамос («Реал»).

Корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру ежегодно выбирают 50 лучших футболистов. После чего формируется список «Goal 50».

Отметим, что четырехкратным обладателем этой премии является Месси.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Киммих во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Баварии»
Сегодня, 15:34 3
Фекир - лучший игрок Лиги 1 в октябре
Вчера, 21:07 1
Мадридские традиции. Плодовитые «Галактикос»
Вчера, 16:05Александр Чистяков в блоге "Соккер" Топ21
Аршавин попал в пятерку лучших игроков сезона в Казахстане
Вчера, 13:46 40
Агуэро обогнал Марадону по количеству голов за сборную Аргентины
12 ноября 10
Глушаков догнал Смертина и Аленичева по матчам за сборную
11 ноября 3
Обсудить
Все комментарии
Lionel Messi-10
сегодня в 16:44
😀😂😂😂
Гнойный
сегодня в 16:17
Ждем нытиков из Каталонии:)
Великий Князь
сегодня в 16:12
Это апокалипсис. Инквизитор испепелит всех выхлопом. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100