Тебас: «Месси продлил контракт с „Барселоной“, если мне не солгали»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас верит в то, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси уже продлил контракт с клубом:
«У Месси есть контракт, который в клубе уже продлили.
Контракты вступают в силу, когда они подписываются, а не когда об этом объявляется. Месси поставил подпись под контрактом. Если мне не солгали, то поставил».
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Они часто знают то, чего в Барсе не знают.
Потому- что этого не было.)))
Они часто знают то, чего в Барсе не знают.
Потому- что этого не было.)))