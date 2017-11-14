Тебас: «Месси продлил контракт с „Барселоной“, если мне не солгали»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас верит в то, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси уже продлил контракт с клубом:

«У Месси есть контракт, который в клубе уже продлили.

Контракты вступают в силу, когда они подписываются, а не когда об этом объявляется. Месси поставил подпись под контрактом. Если мне не солгали, то поставил».

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