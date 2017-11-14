Марадона: «Италия играла так, как этого хотела Швеция»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона прокомментировал непопадание сборной Италии на чемпионат мира-2018:

«Мне очень жаль, что Италия не пробилась на чемпионат мира.

Итальянцы всегда добавляют шарма таким турнирам. Я смотрел вчерашний матч. Мне показалось, что Италия играла так, как этого хотела Швеция - через навесы. А у сборной Швеции два огромных центральных защитника.

Соперничество в футболе растет, борьба становится все более равной. Жаль, что такая великая сборная, как Италия, не попала на чемпионат мира».

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