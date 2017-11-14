Сакки: «Все мы видим в Вентуре козла отпущения, но виноват не он»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал возникшую ситуацию вокруг главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.



«Провальный отборочный этап на чемпионат мира - не случайность, это закономерность. Хорошая команда - это залог множества вещей, один человек не может все испортить. Наша проблема в культуре, футбол - коллективная игра, а не индивидуальная. Многие из нас видят в Вентуре козла отпущения, но виноват не он».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте