Хамес: «Я доволен жизнью в Мюнхене. Здесь можно спокойно пройтись по улицам»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», признался, что ему нравится жить в Мюнхене:
«Я доволен своей новой жизнью здесь. Мюнхен чуть спокойнее тех городов, где я играл ранее. Можно спокойно пройтись по улицам. А „Бавария“ - это великий клуб, который всегда нацелен на успех».
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не раз кусали себе яйца,отдав тебя в аренду.
Хорошо хоть не умудрились тебя и вовсе продать .
не раз кусали себе яйца,отдав тебя в аренду.
Хорошо хоть не умудрились тебя и вовсе продать .