Макаров может выйти на поле в матче против «СКА-Хабаровска»

Как сообщает источник, полузащитник ЦСКА Александр Макаров может выйти на поле в гостевом матче столичного клуба со «СКА-Хабаровском». Футболист полностью восстановился после полученной травмы в сентябре.



«Макаров был в заявке ЦСКА на матч с „Локомотивом“. Сейчас футболист полностью готов к выходу на поле, и тренерский штаб „армейцев“ может рассчитывать на него так же, как на остальных футболистов команды», - говорится в сообщении.

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