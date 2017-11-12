Кокорин, Акинфеев и Фернандес отсутствуют на тренировке сборной России

Как сообщает источник, защитник и голкипер ЦСКА Марио Фернандес и Игорь Акинфеев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин сегодня отсутствуют на тренировке сборной России.



«Фернандес сразу начал заниматься по индивидуальной программе, Кокорин и Акинфеев вышли на поле и сразу ушли. Команда разделилась на две группы. Те, кто играл вчера, проводят восстановительную тренировку. Остальные работают в общей группе», - говорится в сообщении.



Напомним, что сборная России не удержала ничью в товарищеском матче с аргентинцами.

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