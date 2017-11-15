Рейнгольд: «Арбитра матча с Испанией можно назвать клоуном, а Родриго – паразитом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 сегодня Логотип АвстралияАвстралия -:- Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.51 3.75 7.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:54
Англия и Бразилия сильнейшего не выявили2
00:42
Германия в концовке ушла от поражения в матче с Францией10
00:35
Дания сметает Ирландию и выходит на чемпионат мира. Эриксен оформил хет-трик44
00:21
Мутко: «Так судить нельзя»28
00:08
Лунёв был увезён со стадиона на «скорой»58
04:37
Эриксен: «Мой хет-трик в ворота Ирландии – это невероятно»0
03:54
Алексей Миранчук: «Рад, что удалось забить и сделать голевой пас»0
03:36
Бубнов: «Я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти в ворота России»0
03:12
Черчесов: «Смолов сделал свою работу, но хочу выделить всю команду»0
02:58
Лопетеги: «Стадион „Санкт-Петербург“ – произведение спортивного искусства»1
02:42
Рауш: «Такая ничья – как победа»0
02:30
Альба: «Испания очень хотела победить, но соперник не позволил нам это сделать»5
02:22
Бартра: «Стадион „Санкт-Петербург“ – одна из лучших арен в моей карьере»3
02:09
Лопетеги: «У сборной России высокий уровень. Мне очень нравится Смолов»3
01:58
Рамос: «Играть против России было достаточно трудно»5
01:49
Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально!»11
01:37
Португалия и США разошлись миром0
01:18
Глушаков: «Заменил Лунёва в воротах, потому что очень устал за две игры»8
01:04
Черчесов: «Что не получилось против Аргентины – получилось сегодня»8
00:46
Кокорин уверен, что Родриго надо было удалять за фол на Лунёве10
00:35
Бельгия минимально обыграла Японию, победный гол забил Лукаку0
00:31
Сборная Буркина-Фасо разгромила команду Кабо-Верде3
00:30
Сенегал вырвал победу в матче с ЮАР0
00:29
Кафельников: «Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят»61
00:09
Венгрия обыграла Коста-Рику0

Рейнгольд: «Арбитра матча с Испанией можно назвать клоуном, а Родриго – паразитом»

сегодня, 04:14
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеской встречи между национальными командами России и Испании (3:3):

«Даже не сравнить с тем, что мы увидели в игре с Аргентиной – наши играли гораздо лучше. Мы атаковали, не боялись, и в целом, оба коллектива играли в открытый футбол, матч проходил на встречных курсах, я получил удовольствие от увиденного. Если бы ещё не арбитр, которого можно назвать клоуном... Два пенальти просто высосаны из пальца, безобразие!

Наши ребята поняли, что счастье находится у чужих ворот – команда побежала, и Фёдор Смолов показал себя с самой лучшей стороны, двигался, открывался, забил два, мог забить и три. Россияне играли в атакующий футбол, хотя без ошибок и не обошлось. Первый гол – безобразие, проспали центральную зону, где были Васин и Джикия – непонятно. Но мы поняли, что нельзя бояться играть в футбол. С Аргентиной был анти-футбол, а в Санкт-Петербурге показали, что умеем, и что не Боги горшки обжигают. Некоторые идеи Станислава Черчесова воплощаются в жизнь на поле.

Но в концовке случился страшный эпизод с травмой Андрея Лунёва... Испанец, выходивший один на один (Прим. – Родриго), моё мнение – просто паразит! Зачем идти в стык с вратарём?! Страшную травму нанёс Лунёву. Ну что случилось бы, если бы ты его обошёл в товарищеской игре?! Это страшный эпизод. Был бы на его месте более опытный, топовый футболист – я убеждён, что он бы стыка избежал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти в ворота России»
Сегодня, 03:36 0
Черчесов: «Что не получилось против Аргентины – получилось сегодня»
Сегодня, 01:04 8
Кокорин уверен, что Родриго надо было удалять за фол на Лунёве
Сегодня, 00:46 10
Кафельников: «Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят»
Сегодня, 00:29 61
Мутко: «Так судить нельзя»
Сегодня, 00:21 28
Уткин: «То, как сборная России собирается играть на домашнем ЧМ-2018, — это позор»
Вчера, 22:06 22
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100