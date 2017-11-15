Рейнгольд: «Арбитра матча с Испанией можно назвать клоуном, а Родриго – паразитом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеской встречи между национальными командами России и Испании (3:3):

«Даже не сравнить с тем, что мы увидели в игре с Аргентиной – наши играли гораздо лучше. Мы атаковали, не боялись, и в целом, оба коллектива играли в открытый футбол, матч проходил на встречных курсах, я получил удовольствие от увиденного. Если бы ещё не арбитр, которого можно назвать клоуном... Два пенальти просто высосаны из пальца, безобразие!

Наши ребята поняли, что счастье находится у чужих ворот – команда побежала, и Фёдор Смолов показал себя с самой лучшей стороны, двигался, открывался, забил два, мог забить и три. Россияне играли в атакующий футбол, хотя без ошибок и не обошлось. Первый гол – безобразие, проспали центральную зону, где были Васин и Джикия – непонятно. Но мы поняли, что нельзя бояться играть в футбол. С Аргентиной был анти-футбол, а в Санкт-Петербурге показали, что умеем, и что не Боги горшки обжигают. Некоторые идеи Станислава Черчесова воплощаются в жизнь на поле.

Но в концовке случился страшный эпизод с травмой Андрея Лунёва... Испанец, выходивший один на один (Прим. – Родриго), моё мнение – просто паразит! Зачем идти в стык с вратарём?! Страшную травму нанёс Лунёву. Ну что случилось бы, если бы ты его обошёл в товарищеской игре?! Это страшный эпизод. Был бы на его месте более опытный, топовый футболист – я убеждён, что он бы стыка избежал».

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