Кокорин уверен, что Родриго надо было удалять за фол на Лунёве

Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал неоднозначное судейство и игру национальной команды в товарищеском поединке с испанцами - 3:3:

«О судействе могу сказать только по моменту с Луневым – там стопроцентная красная. У человека серьезная травма, дай бог ему здоровья. Его уже увезли. Что касается пенальти, нам не видно было. Сказали, в первом моменте игра рукой, во втором – задержка. Но момент с Луневым самый страшный. Пенальти не так важен, как здоровье Андрея.

Видите, когда сборная России играет в атаку, можно играть с любым соперникам. Мы набираемся опыта через эти матчи. Была хорошая игра. Мы потихоньку двигаемся, каждый раз выходим практически с новым составом. Нужно в первую очередь сыграться и понять возможности каждого. На мой взгляд, мы хорошо играем именно в атаку».

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