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Кокорин уверен, что Родриго надо было удалять за фол на Лунёве

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Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал неоднозначное судейство и игру национальной команды в товарищеском поединке с испанцами - 3:3:

«О судействе могу сказать только по моменту с Луневым – там стопроцентная красная. У человека серьезная травма, дай бог ему здоровья. Его уже увезли. Что касается пенальти, нам не видно было. Сказали, в первом моменте игра рукой, во втором – задержка. Но момент с Луневым самый страшный. Пенальти не так важен, как здоровье Андрея.

Видите, когда сборная России играет в атаку, можно играть с любым соперникам. Мы набираемся опыта через эти матчи. Была хорошая игра. Мы потихоньку двигаемся, каждый раз выходим практически с новым составом. Нужно в первую очередь сыграться и понять возможности каждого. На мой взгляд, мы хорошо играем именно в атаку».

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Все комментарии
ошалевший
сегодня в 01:40
копия момента кержаков-дикань,родриго так же грязно сыграл как и сашка кержаков,только вот сашку все отмазывали,что ему деться было некуда,теперь родриго отмазывайте.А Андрею здоровья,работа у него такая,порой неблагодарная
vka1970
сегодня в 01:38
Когда надо зенитовцы вспоминают о красных,о пенальти, и об остальных радостях.
А когда не надо, память напрочь отрезает.
Например когда супер кумир питербуржцев, Саша Кержаков бил пенальти, им же травмированному Диканю.
Там явно всё было в порядке.
В полном.
Великолепный
сегодня в 01:05
Зачем надо было Родриге в конце матча, в товарняке, идти на такой стык? Мозгов видно нет и не будет!
da da da
сегодня в 01:03
а так момент игровой,раздули из мухи слона))
da da da ответил sir-5
сегодня в 00:59
sir-5:
Испанскому козлу-отсроченное удаление в самом важном летнем матче.
он не основной игрок сборной,он даже в состав навряд ли попадет на ЧМ))
sir-5
сегодня в 00:55
Испанскому козлу-отсроченное удаление в самом важном летнем матче.
Owl Fake
сегодня в 00:53
Момент такой страшный, что этот ребёнок никак не мог скрыть улыбку.
Он-моя жизнь
сегодня в 00:50
а он стоит и смеется🤦🏻‍♀️
Y.N.W.A.
сегодня в 00:50
Не только пеналь, никакая игра не так важна, как здоровье человека.
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