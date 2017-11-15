Черчесов: «Что не получилось против Аргентины – получилось сегодня»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Испании. Россияне смогли переломить ход неудачно складывавшегося для них поединка и сыграть вничью - 3:3.

«Общие впечатления от матча неплохие, но концовке все смазала. Ждем диагноз Лунева. Ему прилично разбили голову. Надеемся, что этим и ограничится. Не хотелось бы, чтобы там было что-то серьезное.

Пенальти? По второму не знаю, и врать не буду – там была куча, кто кого держал непонятно. А первого точно не было. В народе говорят, что не было обоих.

Что касается игры, то все, что не получилось против Аргентины – получилось сегодня. Играли в атаку, создавали моменты. Сделали кое-какие изменения, но не потому, что я был недоволен некоторыми футболистами. Просто матч на третий день – надо было сохранить скорость и поменять кое-какие тактические моменты. Игра удалась. Мы проводим на этом стадионе уже второй матч. Первый выиграли, во втором сыграли вничью при качественном футболе. Эта арена нам нравится».

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