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Черчесов: «Что не получилось против Аргентины – получилось сегодня»

сегодня, 01:04
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Испании. Россияне смогли переломить ход неудачно складывавшегося для них поединка и сыграть вничью - 3:3.

«Общие впечатления от матча неплохие, но концовке все смазала. Ждем диагноз Лунева. Ему прилично разбили голову. Надеемся, что этим и ограничится. Не хотелось бы, чтобы там было что-то серьезное.

Пенальти? По второму не знаю, и врать не буду – там была куча, кто кого держал непонятно. А первого точно не было. В народе говорят, что не было обоих.

Что касается игры, то все, что не получилось против Аргентины – получилось сегодня. Играли в атаку, создавали моменты. Сделали кое-какие изменения, но не потому, что я был недоволен некоторыми футболистами. Просто матч на третий день – надо было сохранить скорость и поменять кое-какие тактические моменты. Игра удалась. Мы проводим на этом стадионе уже второй матч. Первый выиграли, во втором сыграли вничью при качественном футболе. Эта арена нам нравится». 

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Все комментарии
NAZAR 007 ответил kidman4ik
сегодня в 01:25
kidman4ik:
КАк будет забавно все это перечитать когда наши из группы не выйдут. А ведь так и будет, уже все дифирамбы поют, а получится все как всегда.
Еще интереснее будет читать подобные комменты,
если наши выйдут ) И как же выкручиваться будут )
Owl Fake
сегодня в 01:23
Одно и то же из раза в раз, словно дежавю:

- "Обнадёживающее" завершение года,
- через 2 недели "повезло с группой",
- 5-месячный расслабон,
- "неожиданный" провал и невыход из группы.
kidman4ik
сегодня в 01:16
КАк будет забавно все это перечитать когда наши из группы не выйдут. А ведь так и будет, уже все дифирамбы поют, а получится все как всегда.
NAZAR 007
сегодня в 01:14
Саламыч ! Вот только не надо терять этот настрой
и эту игру,которая реально похожа на приличную игру !!!
Стабильности, Саламыч, успешности,фарта и мастерства !
Морозовский
сегодня в 01:13
Неплохо сыграли, но рано песни петь начинать. Испанцы откровенно не пыжились и отбывали номер.
Leha-ha50
сегодня в 01:13
Про скорость в матче с Аргентиной Стасик явно лукавит!!!
arzamas
сегодня в 01:12
Мне нравится позитивное настроение главного тренера нашей сборной. Пусть под этим "флёром" он готовит нашу сборную в ЧМ. Удача любит увлеченных.
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