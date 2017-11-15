Бубнов: «Я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти в ворота России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3):

«В целом можно сказать, что закончили год на мажорной ноте. Такой матч точно пойдёт на пользу в плане тактики и уверенности в себе. Во всяком случае, было видно, что после Аргентины сборная провела серьёзную работу над ошибками. Вышли Миранчук с Дзагоевым – и сразу пошла игра, и сразу по-другому выглядят нападающие. Как в результате проявил себя Смолов! С такими игроками есть кому доставлять, контролировать мяч. Важно, что они не только могут искать партнёров передачами, но и сами забивать.

То же касается и крайних полузащитников – Жиркова и Смольникова, которые были очень полезны при активных действиях в атаке. А когда с Аргентиной ты выпускаешь пять человек сзади, двух опорников и трёх нападающих, то что тут получится? Дело ведь не в количестве форвардов, а в качестве тех, кто располагается под ними.

Что касается судейства, то я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти. В первом случае он всё видел и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же её часть, как и все остальные. Если бы мяч просто попал в руку, то арбитр мог бы и не поставить, а так, основания были. Во втором эпизоде – та же ситуация. Мы привыкли, что в чемпионате России за такие нарушения обычно не наказывают, а в международной практике это случается часто.

В целом встреча с Испанией, повторюсь, пойдёт в плюс и даст сборной России очень многое».

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