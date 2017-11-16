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Стартовала продажа билетов на ЧМ-18 в порядке живой очереди

сегодня, 13:08

Сегодня стартовал второй этап продажи билетов на чемпионат мира 2018 в России. 

«​В рамках второго периода первого этапа продаж билеты реализуются в порядке живой очереди. Продажа продлится до 28 ноября. На данный момент билеты на матч открытия чемпионата мира и на финал не доступны для покупки. Возможно, они будут доступны на следующих этапах реализации», - сообщает источник. 

Ранее сообщалось, что более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки.

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Все комментарии
311
сегодня в 14:01
Наверное те же люди из очереди за айфоном!)
Фрол Литейный
сегодня в 13:30
И Хто тут последний?
ДСА
сегодня в 13:17
Это как в лотерею: покупаешь - а вдруг Бразилия-Испания достанется, а не Тунис-Саудовская Аравия.
Overbeer
сегодня в 13:13
Хоть бы жеребьевки дождались- а так Кот-д'Ивуар в мешке получается)
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