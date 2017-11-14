Роналдиньо: «Был бы очень рад увидеть Коутиньо в „Барселоне“»

Известный футболист Роналдиньо считает, что хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо идеально бы вписался в игру «Барселоны».

«Я был бы очень рад увидеть, что такой талантливый футболист носит форму „Барселоны“, которой я отдал столько лет. Считаю, что его стиль игры идеально подходит для каталонского клуба.

Мне нравится футбол в исполнении Коутиньо и его стиль. Надеюсь, что он поможет Бразилии выиграть ближайший чемпионат мира».

Коутиньо мог перейти в «Барселону» прошлым летом, но эта трансферная сага пока так ничем не завершилась.

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