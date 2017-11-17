Роналду: «Я не боюсь ПСЖ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал успехи «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Парижский клуб в первых четырёх турах группового этапа одержал 4 разгромные победы, не пропустив ни одного мяча. Напомним, в матче второго тура французами была повержена «Бавария» (3:0).

«Я не боюсь ПСЖ. „Реал“ – действующий чемпион турнира, защитивший титул. Мы два года подряд побеждаем в этом соревновании. Это нужно уважать.

Мы бы предпочли завершить групповой этап на первом месте в группе, но самое главное – это выход в стадию плей-офф», — подчеркнул Роналду.

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