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Роналду: «Я не боюсь ПСЖ»

сегодня, 07:09

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал успехи «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Парижский клуб в первых четырёх турах группового этапа одержал 4 разгромные победы, не пропустив ни одного мяча. Напомним, в матче второго тура французами была повержена «Бавария» (3:0).

«Я не боюсь ПСЖ. „Реал“ – действующий чемпион турнира, защитивший титул. Мы два года подряд побеждаем в этом соревновании. Это нужно уважать.

Мы бы предпочли завершить групповой этап на первом месте в группе, но самое главное – это выход в стадию плей-офф», — подчеркнул Роналду.

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Все комментарии
AshleyRose
сегодня в 08:29
Правильно делает, какие то итоги нужно подводить к весне, а то все заранее уже записали в главные фавориты ПСЖ и МС. Реал брал ЛЧ и с неубедительной игрой + команда сверхопытная, боятся нечего.
Ismadiyar
сегодня в 08:18
с нынешней формой Реала, им стоило бы опасаться ПСЖ, могут загрузить не меньше чем Андерлехту
Аденн
сегодня в 08:13
после Бадра Кристинке ничего не страшно.
Конфетка ненаглядная
сегодня в 07:49
та он никого не боиться
амурец
сегодня в 07:48
ПСЖ сейчас ребята серьёзные, боятся их конечно не следует, но вот относиться с опаской надо
starche
сегодня в 07:20
Что-то уж больно самоуверен.
Zidane.5
сегодня в 07:11
Реал Величайшая команда в мире!
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