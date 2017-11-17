Стракоша: «Было ужасно видеть Буффона таким расстроенным»

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша признался, что ему было больно видеть своего кумира Джанлуиджи Буффона расстроенным, после того как сборная Италии не смогла пройти Швецию в стыковых матчах за выход на ЧМ-2018:

«Мой герой – это мой отец (Прим. - экс-голкипер сборной Албании Фото Стракоша). Но моим идолом и кумиром всегда был Буффон, и было очень больно видеть его таким грустным, ведь вся Италия хотела, чтобы сборная вышла на ЧМ.

Было ужасно видеть то, как он расстроен, и я разделил эту печаль со всеми итальянцами. Он заслуживал другого завершения карьеры в национальной команде».

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