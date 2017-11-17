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Ибрагимович серьезно раздумывает над возвращением в сборную Швеции

сегодня, 00:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может приехать на чемпионат мира в Россию в качестве игрока сборной Швеции.

По слухам, в данный момент Ибрагимович всерьез обдумывает возможность возвращения под знамена национальной команды. Его решение будет зависеть от собственных физических кондиций. Напомним, что сейчас 36-летний игрок завершает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016. 

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