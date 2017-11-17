Хёведес: «„Ювентус“ участвовал в двух финалах ЛЧ за 3 года и может обыграть „Барсу“»

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хёведес поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной»:

«Следующая игра с „Сампдорией“ будет непростой, но мы „Ювентус“, и мы хотим победить. До этого момента у нас были отличные результаты, хотя я понимаю, что некоторые игроки будут разочарованы невыходом итальянской сборной на ЧМ, но они все очень опытные профессионалы. Поэтому я уверен, что они с этим справятся.

После „Сампдории“ нам предстоит встретиться дома с „Барселоной“. Будет крайне тяжёлый матч, но нам не стоит волноваться. Мы играли в двух финалах ЛЧ за последние три года, поэтому знаем, что можем победить».

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