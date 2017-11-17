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Ибрагимович: «Я остановлюсь, когда захочу и как захочу»

сегодня, 05:23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что тяжёлая травма, полученная им во второй половине прошлого сезона, не могла стать причиной его ухода из большого футбола:

«Сдаться после той травмы – не было вариантом для меня. Это было первое, о чём я себе тогда сказал. Моя карьера длится уже довольно давно, но я хочу завершить её на своих условиях. Я остановлюсь, когда захочу и как захочу.

С тех пор, как я получил это повреждение, я занимаюсь реабилитацией и настроен вернуться ещё лучше и сильнее, чем раньше. Это моя цель, и я её добьюсь. Других вариантов нет. Я не собирался позволить травме остановить меня. Во мне есть стремление стать лучше, добиться большего и никогда не сдаваться. Выйти на новый уровень.

Лукаку, придя в МЮ, позвонил мне и спросил, можно ли взять 9-й номер себе. Я ответил ему: „Нет проблем“, ведь у меня уже был номер 10».

Напомним, сегодня появилась информация о том, что 36-летний Ибрагимович может возобновить карьеру в сборной Швеции.

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