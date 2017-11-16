Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может быть заигран за сборную Италии.

Дриусии по национальности является аргентинцем и выступал за юношеские команды «альбиселесте», однако за основную сборную он пока так и не заигран. В связи с этим Федерация футбола Италии хочет узнать у игрока, как он смотрит на то, чтобы играть за «Скуадра Адзурру».

У Дриусси есть итальянские корни, а также итальянский паспорт.

За «Зенит» 21-летний игрок провел 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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